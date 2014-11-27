美国个股：沃尔玛宣布解雇中国区数名高管以降低成本

中港个股：广汽集团牵头打造的新能源汽车园今开工，总投资逾450亿元
路透上海4月27日 - 中国大型汽车企业--广州汽车集团股份有限公司周四早晨刊登公告称，由广汽集团牵头打造的广汽智联新能源汽车产业园当天动工开建，广汽集团携产业园各落户企业的总投资额预计超450亿元人民币。
路透11月26日 - 沃尔玛(Wal-Mart) 表示，该公司已解聘中国区数名高管，藉此降低在中国的运营成本。沃尔玛一直在竭力应对中国销售放缓及激烈价格竞争等难题。
沃尔玛发言人Brooke Buchanan表示，数名高管已被解聘，旨在帮助“建立一个更有效率的结构，让我们未来的业务更具竞争力”。
Buchanan并未公布诸如解聘人数或其职位等进一步细节。
彭博稍早报导称，大约30名资深高管已遭解聘，其中包括沃尔玛及其山姆会员商店中国区的若干总监与副总裁。
沃尔玛公布，截至10月31日当季中国区营收下滑0.8%，归因于中国政府的撙节举措与通缩。
沃尔玛在中国的业务受挫，包括在驴肉中发现狐狸肉成分的食品安全丑闻。该公司正建立自己的配送中心，以管理产品质量。
沃尔玛去年10月曾表示，计划2014年至2016年在中国新开110家商店，同时关闭一些店面，作为中国业务重整的一部分。(完) (编译 陈宗琦；审校 王兴亚)
路透上海4月27日 - 中国大型汽车企业--广州汽车集团股份有限公司周四早晨刊登公告称，由广汽集团牵头打造的广汽智联新能源汽车产业园当天动工开建，广汽集团携产业园各落户企业的总投资额预计超450亿元人民币。
恒指昨高见24,637点，终逼近上月高位24,656，昨收报24,578点，升0.5%；国指收报10,317点，升0.4%，大市成交额786亿港元。
港股升市乏牛气，恒指昨天早段高见24,637点，与今年3月21日的高位24,656点极为接近，亦是自2015年8月以来的高位。