《独家新闻》沪港通成交量受限，因欧盟基金监管机构担忧安全性

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
约有13,000支全球性对冲基金，或欧洲基金行业中三分之二的注册地在税率较低的卢森堡，并受到CSSF的管辖。这些基金中包括贝莱德(Blackrock)、邓普顿(Templeton)和富达(Fidelity)等重量级业者，令卢森堡的资产管理行业规模达到3万亿(兆)欧元(3.7万亿美元)。
市场参与方表示，CSSF希望确定，万一股票托管银行或者沪港通其中一家交易所破产，欧盟投资者通过沪港通购买的中国股票能获得充分的保护。
雷曼兄弟在2008年破产后，数以十亿美元计的基金资产被划入雷曼无力偿还的资产之列。这令投资者和监管机构对于托管安排异常敏感。
几名市场参与者表示，CSSF已经提出质疑，沪港通的安排是否符合欧洲针对共同基金为散户投资者保管资产制定的严格安全规定，特别是欧盟可转让证券集合投资计划(UCITS)中的投资产品。
“卢森堡的监管层要求托管方澄清，托管安排符合UCITS的相关规定，”香港的近律师行(Deacons)的合伙人Jeremy Lam表示。
但律师与行业人士称，一些托管单位感觉无法提供这样的保证。
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申