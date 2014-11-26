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亚洲 | 2014年 11月 27日 星期四 07:55 BJT

《独家新闻》沪港通成交量受限，因欧盟基金监管机构担忧安全性

约有13,000支全球性对冲基金，或欧洲基金行业中三分之二的注册地在税率较低的卢森堡，并受到CSSF的管辖。这些基金中包括贝莱德(Blackrock)、邓普顿(Templeton)和富达(Fidelity)等重量级业者，令卢森堡的资产管理行业规模达到3万亿(兆)欧元(3.7万亿美元)。

市场参与方表示，CSSF希望确定，万一股票托管银行或者沪港通其中一家交易所破产，欧盟投资者通过沪港通购买的中国股票能获得充分的保护。

雷曼兄弟在2008年破产后，数以十亿美元计的基金资产被划入雷曼无力偿还的资产之列。这令投资者和监管机构对于托管安排异常敏感。

几名市场参与者表示，CSSF已经提出质疑，沪港通的安排是否符合欧洲针对共同基金为散户投资者保管资产制定的严格安全规定，特别是欧盟可转让证券集合投资计划(UCITS)中的投资产品。

“卢森堡的监管层要求托管方澄清，托管安排符合UCITS的相关规定，”香港的近律师行(Deacons)的合伙人Jeremy Lam表示。

但律师与行业人士称，一些托管单位感觉无法提供这样的保证。
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