《独家新闻》沪港通成交量受限，因欧盟基金监管机构担忧安全性

港报社评：百日维新碰壁，特朗普话变就变--经济日报4月27日
美国总统特朗普扬言励志改革，但施政百日临近，政绩乏善足陈。突向加拿大开刀、急推税改，只是争取短期成绩之举。施政碰壁而调整，反映其商人弹性本色，未来施政或会更倾向传统共和党路綫。
更糟糕的是，一些律师称中国法律没有明确承认受益所有者的概念，这意味着一旦出现问题，外国投资者可能没有办法证明他们拥有这些股票。
“归根到底，基金经理人对客户负有受托责任，”黄王慈明表示。
港交所在书面回答路透询问时称，交易所网站上明确说明了这项计划的托管安排。交易所还表示，将向托管方提供证书作为所有权证明。
但托管人表示，这是否能满足CSSF的要求仍不清楚。
上交所对路透表示，成交量下降的因素很复杂，但没有具体说明。
共同基金在试图透过2011年推出的人民币合格境外投资者(RQFII)配额计划投资中国时，也遇到相似的问题。UCITS基金要获得CSSF的批准必须等上九个月。
托管问题的解决若同样拖上很长时间，可能威胁到沪港通计划向其它资产类别的推广，或许导致MSCI等全球指数编制机构推迟将中国大陆股指纳入其新兴市场指数。
欧洲第二大UCITS中心的监督机构--爱尔兰央行告诉路透，他们不会对具体情况置评，但“申请必须符合所有适用于UCITS法律法规的要求”。(完)
(编译/审校 孙茉莉/徐文焰/李婷仪/郑茵/王兴亚/戴素萍)
美国总统特朗普扬言励志改革，但施政百日临近，政绩乏善足陈。突向加拿大开刀、急推税改，只是争取短期成绩之举。施政碰壁而调整，反映其商人弹性本色，未来施政或会更倾向传统共和党路綫。
在越南裔美籍医生杜成德遭美国联合航空召警强行拖离机舱事件发酵了两个多星期之际，据悉是美国总统特朗普小女儿蒂芬妮（Tiffany Trump）「闺蜜」的二十四岁纽约名媛诗伯乐丝（Karen Shiboleth），周初入禀法院控告联合航空，理由是联航一名女职员在拒绝提供任何解释下，像「游街示众」般把她从商务舱拉往经济舱，过程中还当着其他乘客面前「爆粗」羞辱于她。事主向联航索偿九千一百四十六美元奖励积分，另加十五万美元罚金，以阻止同类事情再次出现。
中国第一艘国产航空母舰在大连举行下水仪式，稍后将进一步组装电子设备和武器，完成一连串测试后，预料2020年正式服役。新航母2013年底开始动工，短短3年完成主船体建造和动力系统组装，标志中国自主设计和建造航母的能力取得重要进展，亦反映中国综合国力的提升。论船舰规格和作战能力，新航母虽仍远远不及美国的航空母舰，然而对于中国逐步建立「蓝水海军」，保障远洋贸易和国家安全，无疑是迈出了重要一步。