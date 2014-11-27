《独家新闻》沪港通成交量受限，因欧盟基金监管机构担忧安全性

更糟糕的是，一些律师称中国法律没有明确承认受益所有者的概念，这意味着一旦出现问题，外国投资者可能没有办法证明他们拥有这些股票。

“归根到底，基金经理人对客户负有受托责任，”黄王慈明表示。

港交所在书面回答路透询问时称，交易所网站上明确说明了这项计划的托管安排。交易所还表示，将向托管方提供证书作为所有权证明。

但托管人表示，这是否能满足CSSF的要求仍不清楚。

上交所对路透表示，成交量下降的因素很复杂，但没有具体说明。

共同基金在试图透过2011年推出的人民币合格境外投资者(RQFII)配额计划投资中国时，也遇到相似的问题。UCITS基金要获得CSSF的批准必须等上九个月。

托管问题的解决若同样拖上很长时间，可能威胁到沪港通计划向其它资产类别的推广，或许导致MSCI等全球指数编制机构推迟将中国大陆股指纳入其新兴市场指数。

欧洲第二大UCITS中心的监督机构--爱尔兰央行告诉路透，他们不会对具体情况置评，但“申请必须符合所有适用于UCITS法律法规的要求”。(完)