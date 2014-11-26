美国与加拿大经济指标预测--11月27日-12月4日****

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
11月24日当周
11月27日(四)
1330 加拿大经常帐(亿加元) 第三季 赤字111.0 赤字118.7
11月28日(五)
1330 加拿大国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 -- +0.8%
GDP环比年率 +2.1% +3.1%
GDP(较前月) 9月 +0.4% -0.1%
1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -0.4% -0.4%
(较上年同期) +2.6% +2.5%
12月1日当周
12月1日(一)
1430 加拿大RBC制造业采购经理人指数(PMI)(经季节调整) 11月 -- 55.3
1445 美国Markit制造业PMI 11月终值 -- 54.7
1500 美国供应管理协会(ISM)制造业PMI 11月 58.0 59.0
投入物价分项指数 52.1 53.5
就业分项指数 -- 55.5
新订单分项指数 -- 65.8
12月2日(二)
-- 美国国内汽车销售年率(万辆) 11月 1,659 1,646
1445 美国ISM纽约企业活动指数 11月 -- 657.2
1500 美国建筑支出(较前月) 10月 +0.5% -0.4%
1500 美国IBD经济乐观指数 12月 -- 46.4
12月3日(三)
1315 美国ADP民间就业岗位(万个) 11月 增加22.8 增加23.0
1330 美国劳工成本 第三季修正值 +0.3% +0.3%
非农生产率环比年率 +2.2% +2.0%
1445 美国Markit综合PMI 11月终值 -- 56.1
Markit服务业PMI -- 56.3
1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI 11月 57.5 57.1
企业活动指数 62.0 60.0
就业指数 -- 59.6
新订单指数 -- 59.1
价格指数 -- 52.1
1500 加拿大央行利率决议 -- 1.0% 1.0%
12月4日(四)
1230 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 11月 -- 5.1183
1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 11月 -- 54.2
经季节调整的PMI -- 51.2(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 王兴亚；审校 戴素萍)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申