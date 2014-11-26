版本:
中国
市场报道 | 2014年 11月 27日 星期四 07:42 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--11月27日-12月4日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

11月24日当周

11月27日(四)

1330 加拿大经常帐(亿加元) 第三季 赤字111.0 赤字118.7

11月28日(五)

1330 加拿大国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 -- +0.8%

GDP环比年率 +2.1% +3.1%

GDP(较前月) 9月 +0.4% -0.1%

1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -0.4% -0.4%

(较上年同期) +2.6% +2.5%

12月1日当周

12月1日(一)

1430 加拿大RBC制造业采购经理人指数(PMI)(经季节调整) 11月 -- 55.3

1445 美国Markit制造业PMI 11月终值 -- 54.7

1500 美国供应管理协会(ISM)制造业PMI 11月 58.0 59.0

投入物价分项指数 52.1 53.5

就业分项指数 -- 55.5

新订单分项指数 -- 65.8

12月2日(二)

-- 美国国内汽车销售年率(万辆) 11月 1,659 1,646

1445 美国ISM纽约企业活动指数 11月 -- 657.2

1500 美国建筑支出(较前月) 10月 +0.5% -0.4%

1500 美国IBD经济乐观指数 12月 -- 46.4

12月3日(三)

1315 美国ADP民间就业岗位(万个) 11月 增加22.8 增加23.0

1330 美国劳工成本 第三季修正值 +0.3% +0.3%

非农生产率环比年率 +2.2% +2.0%

1445 美国Markit综合PMI 11月终值 -- 56.1

Markit服务业PMI -- 56.3

1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI 11月 57.5 57.1

企业活动指数 62.0 60.0

就业指数 -- 59.6

新订单指数 -- 59.1

价格指数 -- 52.1

1500 加拿大央行利率决议 -- 1.0% 1.0%

12月4日(四)

1230 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 11月 -- 5.1183

1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 11月 -- 54.2

经季节调整的PMI -- 51.2(完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

中国 台湾 　 已公布经济指标一览

美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (整理 王兴亚；审校 戴素萍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐