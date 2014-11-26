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亚洲 | 2014年 11月 27日 星期四 07:34 BJT

韩国数据：10月经季调后经常帐盈余升至73.2亿美元，因进口下降

路透首尔11月27日 - 韩国央行周四公布数据显示，10月经季节调整后经常帐盈余升至73.2亿美元，因进口下降；9月修正后为盈余49.9亿美元。

虽然10月数据自9月所创的十个月低位反弹，但盈余规模仍不及8月的75.1亿美元。

央行数据显示，10月出口经季节调整后减少1.4%至494.0亿美元；进口则降5.0%至419.0亿美元，为2011年2月以来最低进口额。使得10月商品帐盈余为75.0亿美元。

韩国自2009年初以来每个月经常帐一直为盈余。

央行数据还显示，未经季节调整的10月经常帐盈余从9月修正后的74.1亿美元升至90.1亿美元，为5月以来最高。

在金融帐方面，10月为净流出68.0亿美元，9月为净流出87.6亿美元。(完) (编译 张若琪 审校 王兴亚)
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