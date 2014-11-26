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债券 | 2014年 11月 27日 星期四 07:39 BJT

加拿大经济：房价最多高估了20%，但有望软着陆--IMF

路透渥太华11月26日 - 国际货币基金组织(IMF)周三指出，加拿大房市高估程度最高达20%，但可望实现软着陆。

IMF官员Hamid Faruqee称，加拿大全国房价较基本面应有的价格高5-20%。Faruqee指出，当局可能需要进一步收紧抵押贷款规定以防房市崩盘。

他亦表示，如果利率大幅上升，将危及房屋市场；不过IMF预料利率只会缓升。(完) (编译 张若琪 审校 王兴亚)
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