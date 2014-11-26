加拿大经济：房价最多高估了20%，但有望软着陆--IMF

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透渥太华11月26日 - 国际货币基金组织(IMF)周三指出，加拿大房市高估程度最高达20%，但可望实现软着陆。
IMF官员Hamid Faruqee称，加拿大全国房价较基本面应有的价格高5-20%。Faruqee指出，当局可能需要进一步收紧抵押贷款规定以防房市崩盘。
他亦表示，如果利率大幅上升，将危及房屋市场；不过IMF预料利率只会缓升。(完) (编译 张若琪 审校 王兴亚)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选