中国证券：上交所发布重大重组信息披露指引，强化重组终止的信披监管

路透上海11月27日 - 中国上海证券交易所周三稍晚公布上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引的征求意见稿，细化和扩展重大资产重组全过程的信息披露要求，特别是细化重大资产重组出现市场传闻及停牌后的信息披露要求，强化对重组终止的信息披露监管。

征求意见稿增加了关于重组传闻的澄清要求，要求上市公司应及时关注公共媒体或市场出现的重组传闻，并及时向控股股东和实际控制人进行确认。

对于确实已开始筹划重组的，上市公司应立即申请停牌。对于尚未开始筹划重组，但无法确认未来三个月是否开始筹划重组事项的，应立即申请停牌，同时召开投资者说明会。并在披露投资者说明会召开情况和澄清公告后复牌。

重组传闻的典型事件就是*ST昌九 ，该公司因业绩糟糕，近年来保壳重组传闻不断。对于潜在重组方赣州工投及威华股份 的关系，上市公司屡次澄而不清。最终借壳重组预期落空，ST昌九去年连续出现多个跌停，融资买入该股的投资者集体爆仓。

配合证监会重新修订的上市公司重大资产重组管理办法，指引也落实了相应的信息披露要求，例如披露尚需取得的其他行政审批意见及相应中介机构意见，对于发行股份所购买的资产与现有主营业务没有明显协同效应的，要求上市公司应在重组预案中充分说明，并披露交易后的经营发展战略和业务管理模式，以及业务转型可能面临的风险和应对措施要求等。

根据重大资产重组的交易特点，指引还针对停牌期间的相关重要节点，如聘请财务顾问、与交易对方签订重组框架性协议、取得政府部门前置审批等主要环节，明确和细化了相应的信息披露要求。

指引还强化了重组终止的信息披露要求。对于停牌未满一个月即终止重组的，公司应详细披露终止重组原因，同时承诺在公告后三个月内不再筹划重大资产重组事项。对于停牌超过一个月再行终止的，需进一步披露重组框架，召开投资者说明会，并承诺在披露投资者说明会召开结果公告后六个月内不再筹划重组。

对于首次披露重组方案后、在股东大会审议重组方案前拟终止重组的，上市公司需立即申请股票停牌、核查二级市场公司股票交易、召开董事会审议终止重组事项、披露终止重组的说明、独立董事和独立财务顾问意见、召开投资者说明会等。在股东会通过重组方案后终止重组的，除履行上述披露义务外，还需召开股东会审议终止重组事项。