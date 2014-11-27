日本个股：本田早在2002年就召回了配备高田气囊的汽车--文件

路透底特律11月26日 - 路透获悉，本田汽车 于2002年3月召回了少量配备高田 气囊的汽车，也就是在报告第一起与两家公司有关的气囊气体发生器缺陷导致伤害事故的两年之前。

本田在2002年3月的召回通知中告知美国安全监管部门，乘客座位安全气囊的气体发生器可能会因焊接不当而破裂。这份通知是路透搜索美国安全数据库时找到的。

自2008年以来，本田和另外九家车厂已因气囊气体发生器破裂缺陷在美国市场召回逾1,000万辆汽车，在全球范围召回逾1,600万辆。本田汽车的五起死亡事故与气囊气体发生器破裂有关，其中一起发生在马来西亚。

有关2002年本田召回汽车的政府文件，令人质疑本田和高田是从何时开始意识到气囊气体发生器破裂的潜在问题的，以及它们是否迅速采取了行动告知美国安全监管部门。

2002年的召回通知，可能还会使美国议员、监管方和调查人员展开更为详尽的调查。本田高管上周在美国参议院听证会上表示，本田最初是在2004年获悉气体发生器破裂故障的。

“这一直是我们所知道的唯一一起充气泵破裂事故，直到三年之后，”本田北美区执行副总裁Rick Schostek在听证会上表示。