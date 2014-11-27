日本个股：本田早在2002年就召回了配备高田气囊的汽车--文件

港报社评：百日维新碰壁，特朗普话变就变--经济日报4月27日
美国总统特朗普扬言励志改革，但施政百日临近，政绩乏善足陈。突向加拿大开刀、急推税改，只是争取短期成绩之举。施政碰壁而调整，反映其商人弹性本色，未来施政或会更倾向传统共和党路綫。
路透底特律11月26日 - 路透获悉，本田汽车 于2002年3月召回了少量配备高田 气囊的汽车，也就是在报告第一起与两家公司有关的气囊气体发生器缺陷导致伤害事故的两年之前。
本田在2002年3月的召回通知中告知美国安全监管部门，乘客座位安全气囊的气体发生器可能会因焊接不当而破裂。这份通知是路透搜索美国安全数据库时找到的。
自2008年以来，本田和另外九家车厂已因气囊气体发生器破裂缺陷在美国市场召回逾1,000万辆汽车，在全球范围召回逾1,600万辆。本田汽车的五起死亡事故与气囊气体发生器破裂有关，其中一起发生在马来西亚。
有关2002年本田召回汽车的政府文件，令人质疑本田和高田是从何时开始意识到气囊气体发生器破裂的潜在问题的，以及它们是否迅速采取了行动告知美国安全监管部门。
2002年的召回通知，可能还会使美国议员、监管方和调查人员展开更为详尽的调查。本田高管上周在美国参议院听证会上表示，本田最初是在2004年获悉气体发生器破裂故障的。
“这一直是我们所知道的唯一一起充气泵破裂事故，直到三年之后，”本田北美区执行副总裁Rick Schostek在听证会上表示。
本田和高田没有立即回应就2002年召回置评的请求。(完) (编译 王颖；审校 徐文焰)
美国总统特朗普扬言励志改革，但施政百日临近，政绩乏善足陈。突向加拿大开刀、急推税改，只是争取短期成绩之举。施政碰壁而调整，反映其商人弹性本色，未来施政或会更倾向传统共和党路綫。
在越南裔美籍医生杜成德遭美国联合航空召警强行拖离机舱事件发酵了两个多星期之际，据悉是美国总统特朗普小女儿蒂芬妮（Tiffany Trump）「闺蜜」的二十四岁纽约名媛诗伯乐丝（Karen Shiboleth），周初入禀法院控告联合航空，理由是联航一名女职员在拒绝提供任何解释下，像「游街示众」般把她从商务舱拉往经济舱，过程中还当着其他乘客面前「爆粗」羞辱于她。事主向联航索偿九千一百四十六美元奖励积分，另加十五万美元罚金，以阻止同类事情再次出现。
中国第一艘国产航空母舰在大连举行下水仪式，稍后将进一步组装电子设备和武器，完成一连串测试后，预料2020年正式服役。新航母2013年底开始动工，短短3年完成主船体建造和动力系统组装，标志中国自主设计和建造航母的能力取得重要进展，亦反映中国综合国力的提升。论船舰规格和作战能力，新航母虽仍远远不及美国的航空母舰，然而对于中国逐步建立「蓝水海军」，保障远洋贸易和国家安全，无疑是迈出了重要一步。