更新版2-欧洲经济：贾克投资计划想法好操作难，新资金来源存疑

港报财经评论：金山现拐点，中期看25元--经济日报4月27日
恒指昨高见24,637点，终逼近上月高位24,656，昨收报24,578点，升0.5%；国指收报10,317点，升0.4%，大市成交额786亿港元。
**计划将采用高杠杆毫无新意**
从奥地利钢铁商Voestalpine 老板到法兴银行 高层等企业界人士，对这一提振投资的举措均表示谨慎欢迎。但意大利雇主协会Confindustria表示，15倍的杠杆率很高，实际资金来源却不明确。
摩根大通分析师形容采用高杠杆率的做法毫无新意，他们指出，民间投资者或许不愿拿出约2,840亿欧元，确认项目的过程似乎也进展不顺，有些项目可能都已经做过了。
欧盟和欧洲投资银行(EIB)分别只拨备了80亿和50亿欧元，用于帮助向特别基金提供210亿欧元资金，该基金将由EIB管理。
这项特别基金旨在吸引民间投资者，有可能在未来三年内放大为3,000亿欧元的投资，并创造100万个就业岗位。
欧盟执委会副主席卡泰宁称，他将在未来七个月在欧盟国家举行路演，期间也计划向中国和中东的投资者做推介。
贾克称，欧洲陷入了“投资陷阱”，民间投资者手中有大笔资金，但却不愿进行投资，这些资金中有一部分甚至是欧洲央行为防止通缩而提供的。
通过为那些将改善欧洲基础设施的项目提供担保来吸收初期风险，贾克认为欧盟可以吸引到更多民间投资加入。(完) (编译 白云/张若琪; 审校 戴素萍)
恒指昨高见24,637点，终逼近上月高位24,656，昨收报24,578点，升0.5%；国指收报10,317点，升0.4%，大市成交额786亿港元。
港股升市乏牛气，恒指昨天早段高见24,637点，与今年3月21日的高位24,656点极为接近，亦是自2015年8月以来的高位。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 +2.0% 工业生产(m/m) 2月 -3.4%