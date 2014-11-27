更新版2-欧洲经济：贾克投资计划想法好操作难，新资金来源存疑

**计划将采用高杠杆毫无新意**

从奥地利钢铁商Voestalpine 老板到法兴银行 高层等企业界人士，对这一提振投资的举措均表示谨慎欢迎。但意大利雇主协会Confindustria表示，15倍的杠杆率很高，实际资金来源却不明确。

摩根大通分析师形容采用高杠杆率的做法毫无新意，他们指出，民间投资者或许不愿拿出约2,840亿欧元，确认项目的过程似乎也进展不顺，有些项目可能都已经做过了。

欧盟和欧洲投资银行(EIB)分别只拨备了80亿和50亿欧元，用于帮助向特别基金提供210亿欧元资金，该基金将由EIB管理。

这项特别基金旨在吸引民间投资者，有可能在未来三年内放大为3,000亿欧元的投资，并创造100万个就业岗位。

欧盟执委会副主席卡泰宁称，他将在未来七个月在欧盟国家举行路演，期间也计划向中国和中东的投资者做推介。

贾克称，欧洲陷入了“投资陷阱”，民间投资者手中有大笔资金，但却不愿进行投资，这些资金中有一部分甚至是欧洲央行为防止通缩而提供的。