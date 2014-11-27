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亚洲 | 2014年 11月 27日 星期四 08:00 BJT

《中国报摘》--中国证券报11月27日

* 头版头条:

--中国国务院总理李克强周三召开国务院常务会议，部署加快发展服务外包产业、打造外贸竞争新优势，并讨论通过《中华人民共和国大气污染防治法（修订草案）》。

* 其他:

--记者获悉，土地改革的总体框架方案已接近完成，最快可能在年内出台。同时，征地制度改革、农村集体经营性建设用地使用权入市改革、农村宅基地制度改革等三项改革的试点文件也已基本成型，有可能与土改总方案同时发布。

--上海证交所公布指引，细化和扩展重大资产重组全过程的信息披露要求，特别是细化重大资产重组出现市场传闻及停牌后的信息披露要求，强化对“失败式”重组的监管；规定如果停牌超1个月后终止重组，需披露重组框架且承诺6个月内不再筹划。

--中国人寿 总裁林岱仁表示，中国人寿今年投资业绩比较理想，前三季度抓住阶段性配置机会，垫高存量资产收益水平；未来将构建多品种跨地域的资产组合，并在海外投资方面尝试地产、PE等领域内容。

--记者获悉，券商面向境内私募推出跨境股票收益互换新业务，私募仅需在内地支付固定成本，便可以由对手券商的境外子公司出资，投资私募指定的海外股票，相当于曲线融资；该业务相比于沪港通，投资更自由，杠杆更高，交易佣金很低，成本更低廉。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 边竞; 审校 杨淑祯)
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