《中国报摘》--中国证券报11月27日

中港个股：广汽集团牵头打造的新能源汽车园今开工，总投资逾450亿元
路透上海4月27日 - 中国大型汽车企业--广州汽车集团股份有限公司周四早晨刊登公告称，由广汽集团牵头打造的广汽智联新能源汽车产业园当天动工开建，广汽集团携产业园各落户企业的总投资额预计超450亿元人民币。
* 头版头条:
--中国国务院总理李克强周三召开国务院常务会议，部署加快发展服务外包产业、打造外贸竞争新优势，并讨论通过《中华人民共和国大气污染防治法（修订草案）》。
* 其他:
--记者获悉，土地改革的总体框架方案已接近完成，最快可能在年内出台。同时，征地制度改革、农村集体经营性建设用地使用权入市改革、农村宅基地制度改革等三项改革的试点文件也已基本成型，有可能与土改总方案同时发布。
--上海证交所公布指引，细化和扩展重大资产重组全过程的信息披露要求，特别是细化重大资产重组出现市场传闻及停牌后的信息披露要求，强化对“失败式”重组的监管；规定如果停牌超1个月后终止重组，需披露重组框架且承诺6个月内不再筹划。
--中国人寿 总裁林岱仁表示，中国人寿今年投资业绩比较理想，前三季度抓住阶段性配置机会，垫高存量资产收益水平；未来将构建多品种跨地域的资产组合，并在海外投资方面尝试地产、PE等领域内容。
--记者获悉，券商面向境内私募推出跨境股票收益互换新业务，私募仅需在内地支付固定成本，便可以由对手券商的境外子公司出资，投资私募指定的海外股票，相当于曲线融资；该业务相比于沪港通，投资更自由，杠杆更高，交易佣金很低，成本更低廉。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 边竞; 审校 杨淑祯)
路透上海4月27日 - 中国大型汽车企业--广州汽车集团股份有限公司周四早晨刊登公告称，由广汽集团牵头打造的广汽智联新能源汽车产业园当天动工开建，广汽集团携产业园各落户企业的总投资额预计超450亿元人民币。
恒指昨高见24,637点，终逼近上月高位24,656，昨收报24,578点，升0.5%；国指收报10,317点，升0.4%，大市成交额786亿港元。
港股升市乏牛气，恒指昨天早段高见24,637点，与今年3月21日的高位24,656点极为接近，亦是自2015年8月以来的高位。