版本:
中国
市场报道 | 2014年 11月 27日 星期四 08:37 BJT

****欧洲经济指标预测--11月27日-12月4日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程：     

    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段     预估值      前值
   
    11月24日当周
        
    11月27日(四)
    0855  德国经季节调整失业人数变化(万人)              11月      减少0.4    减少2.2
              未经季节调整失业人数(万人)                              270        270
              经季节调整失业率                                       6.7%       6.7%
              经季节调整失业人数(万人)                                 --      288.7
    0900  意大利制造业信心指数                          11月         96.0       96.0
    0900  欧元区M3货供额(较上年同期)                    10月        +2.6%      +2.5%
                  民间贷款                                          -1.0%      -1.2%
                  M3三个月移动平均年增长率                             --      +2.1%
    1000  欧元区企业景气指数                            11月           --       0.05
                经济景气指数                                        100.3      100.7
                工业景气指数                                        负5.4      负5.1
                服务业景气指数                                      正4.1      正4.4
                消费者信心指数                                     负11.6     负11.1
                消费者通胀预期指数                                     --      正5.3
                生产者通胀预期指数                                     --      正0.2
    1200  德国GfK消费者信心指数                         12月          8.6        8.5
    1300  德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)       11月初值        持平      -0.3%
                                  (较上年同期)                      +0.6%      +0.7%
              消费者物价指数(CPI)(较前月)                           +0.1%      -0.3%
                             (较上年同期)                           +0.6%      +0.8%
    
    11月28日(五)
    0005  英国GfK消费者信心指数                        11月            负1       负2
    0700  英国Nationwide房价指数(较前月)               11月          +0.3%     +0.5%
                            (较上年同期)                             +8.6%     +9.0%
    0700  德国实质零售销售(较前月)                     10月          +1.5%     -3.2%
                      (较上年同期)                                   +1.4%     +2.3% 
    0745  法国消费者支出(较前月)                       10月          +0.3%     -0.8%
    0745  法国生产者物价指数(PPI)(较前月)              10月            --      +0.5%
    0800  瑞士KOF领先指标                              11月          100.1      99.8
    0900  意大利失业率                                 10月          12.6%     12.6%
    1000  意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)           11月初值       -0.4%     +0.1%
                                  (较上年同期)                       +0.1%     +0.1%
                消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                     -0.3%     +0.3%
                                    (较上年同期)                     +0.2%     +0.2%
    1000  欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)  11月初值       +0.3%     +0.4%
    1000  欧元区失业率                                 10月          11.5%     11.5%
    1100  意大利生产者物价指数(PPI)(较前月)            10月            --       持平
                               (较上年同期)                            --      -1.7%
    
    12月1日当周
    
    12月1日(一)
    0830  瑞士制造业PMI                                11月            --       55.3
    0845  意大利Markit/ADACI制造业PMI               　 11月            --       49.0
    0850  法国Markit制造业PMI                          11月            --       47.6
    0855  德国Markit/BME制造业PMI                      11月            --       50.0
    0900  意大利国内生产总值(GDP)(较上季)            第三季终值        --      -0.1%
                                 (较上年同期)                          --      -0.4%
    0900  欧元区Markit制造业PMI                        11月终值        --       50.4
    0930  英国消费者信贷(亿英镑)                       10月       　   --   增加9.15
          抵押贷款发放金额(亿英镑)                                     --  增加18.09
          抵押贷款批准件数(千件)                                       --     61.267
          M4货供额(较前月)                                             --      -0.7%
    0930  英国Markit/CIPS制造业PMI                     11月            --       53.2
    
    12月2日(二)
    0930  英国Markit/CIPS建筑业PMI                     11月            --       61.4
    1000  欧元区生产者物价(较前月)                     10月            --       +0.2%
                      (较上年同期)                                     --       -1.4% 
    
    12月3日-10日
    0800  英国Halifax房价指数(较上月)                  11月            --       -0.4%
                     截至10月三个月房价(较上年同期)                    --       +8.8%
    
    12月3日(三)
    0645  瑞士国内生产总值(GDP)(较前季)                第三季          --       +0.2%
                           (较上年同期)                                --       +1.4%
    0845  意大利Markit/ADACI服务业PMI               　 11月            --        50.8
    0855  德国Markit服务业PMI                          11月            --        52.1
              Markit综合PMI                            11月终值        --        52.1
    0850  法国Markit服务业PMI                          11月            --        48.8
              Markit综合PMI                                            --        48.4
    0900  欧元区Markit服务业PMI                        11月终值        --        51.3
              Markit综合PMI                                            --        51.4
    0930  英国Markit/CIPS服务业PMI                     11月            --        56.2
    1000  欧元区零售销售(较前月)                       10月            --       -1.3%
                        (较上年同期)                                   --       +0.6%
    
    12月4日(四)
    0615  瑞士工业订单(较上年同期)                     第三季          --       +5.1%
    0630  法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率      第三季          --       10.2%
    1200  英国央行利率决定                             12月            --        0.5%
                  量化宽松规模(亿英镑)                                 --       3,750
    1245  欧洲央行再融资利率                           12月            --       0.05%
                  存款利率                                             --      负0.2% (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐