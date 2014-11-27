欧洲经济指标预测--11月27日-12月4日****

港报财经评论：金山现拐点，中期看25元--经济日报4月27日
恒指昨高见24,637点，终逼近上月高位24,656，昨收报24,578点，升0.5%；国指收报10,317点，升0.4%，大市成交额786亿港元。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月24日当周 11月27日(四) 0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 11月 减少0.4 减少2.2 未经季节调整失业人数(万人) 270 270 经季节调整失业率 6.7% 6.7% 经季节调整失业人数(万人) -- 288.7 0900 意大利制造业信心指数 11月 96.0 96.0 0900 欧元区M3货供额(较上年同期) 10月 +2.6% +2.5% 民间贷款 -1.0% -1.2% M3三个月移动平均年增长率 -- +2.1% 1000 欧元区企业景气指数 11月 -- 0.05 经济景气指数 100.3 100.7 工业景气指数 负5.4 负5.1 服务业景气指数 正4.1 正4.4 消费者信心指数 负11.6 负11.1 消费者通胀预期指数 -- 正5.3 生产者通胀预期指数 -- 正0.2 1200 德国GfK消费者信心指数 12月 8.6 8.5 1300 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 11月初值 持平 -0.3% (较上年同期) +0.6% +0.7% 消费者物价指数(CPI)(较前月) +0.1% -0.3% (较上年同期) +0.6% +0.8% 11月28日(五) 0005 英国GfK消费者信心指数 11月 负1 负2 0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 11月 +0.3% +0.5% (较上年同期) +8.6% +9.0% 0700 德国实质零售销售(较前月) 10月 +1.5% -3.2% (较上年同期) +1.4% +2.3% 0745 法国消费者支出(较前月) 10月 +0.3% -0.8% 0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -- +0.5% 0800 瑞士KOF领先指标 11月 100.1 99.8 0900 意大利失业率 10月 12.6% 12.6% 1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月初值 -0.4% +0.1% (较上年同期) +0.1% +0.1% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -0.3% +0.3% (较上年同期) +0.2% +0.2% 1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 11月初值 +0.3% +0.4% 1000 欧元区失业率 10月 11.5% 11.5% 1100 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -- 持平 (较上年同期) -- -1.7% 12月1日当周 12月1日(一) 0830 瑞士制造业PMI 11月 -- 55.3 0845 意大利Markit/ADACI制造业PMI 11月 -- 49.0 0850 法国Markit制造业PMI 11月 -- 47.6 0855 德国Markit/BME制造业PMI 11月 -- 50.0 0900 意大利国内生产总值(GDP)(较上季) 第三季终值 -- -0.1% (较上年同期) -- -0.4% 0900 欧元区Markit制造业PMI 11月终值 -- 50.4 0930 英国消费者信贷(亿英镑) 10月 -- 增加9.15 抵押贷款发放金额(亿英镑) -- 增加18.09 抵押贷款批准件数(千件) -- 61.267 M4货供额(较前月) -- -0.7% 0930 英国Markit/CIPS制造业PMI 11月 -- 53.2 12月2日(二) 0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 11月 -- 61.4 1000 欧元区生产者物价(较前月) 10月 -- +0.2% (较上年同期) -- -1.4% 12月3日-10日 0800 英国Halifax房价指数(较上月) 11月 -- -0.4% 截至10月三个月房价(较上年同期) -- +8.8% 12月3日(三) 0645 瑞士国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 -- +0.2% (较上年同期) -- +1.4% 0845 意大利Markit/ADACI服务业PMI 11月 -- 50.8 0855 德国Markit服务业PMI 11月 -- 52.1 Markit综合PMI 11月终值 -- 52.1 0850 法国Markit服务业PMI 11月 -- 48.8 Markit综合PMI -- 48.4 0900 欧元区Markit服务业PMI 11月终值 -- 51.3 Markit综合PMI -- 51.4 0930 英国Markit/CIPS服务业PMI 11月 -- 56.2 1000 欧元区零售销售(较前月) 10月 -- -1.3% (较上年同期) -- +0.6% 12月4日(四) 0615 瑞士工业订单(较上年同期) 第三季 -- +5.1% 0630 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 第三季 -- 10.2% 1200 英国央行利率决定 12月 -- 0.5% 量化宽松规模(亿英镑) -- 3,750 1245 欧洲央行再融资利率 12月 -- 0.05% 存款利率 -- 负0.2% (完)
恒指昨高见24,637点，终逼近上月高位24,656，昨收报24,578点，升0.5%；国指收报10,317点，升0.4%，大市成交额786亿港元。
港股升市乏牛气，恒指昨天早段高见24,637点，与今年3月21日的高位24,656点极为接近，亦是自2015年8月以来的高位。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 +2.0% 工业生产(m/m) 2月 -3.4%