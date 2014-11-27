《中国已公布新股发行上市日程表》--11月27日

中港个股：广汽集团牵头打造的新能源汽车园今开工，总投资逾450亿元
路透上海4月27日 - 中国大型汽车企业--广州汽车集团股份有限公司周四早晨刊登公告称，由广汽集团牵头打造的广汽智联新能源汽车产业园当天动工开建，广汽集团携产业园各落户企业的总投资额预计超450亿元人民币。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
11/27 沪 华电重工 780226 15,000 10.00 22.22 招商证券 12/2
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暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --
暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --
暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --
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新股上市:
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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商
11/27 沪 福达股份 4,350 5.80 20.00 银河证券
-- 沪 柳州医药 603368 2,812.5 26.22 19.71 国都证券
-- 沪 维格娜丝 603518 3,699.5 20.02 22.30 中信建投
-- 深 燕塘乳业 002732 3,935 10.13 22.87 广发证券
-- 深 雄韬股份 002733 3,400 13.16 22.31 招商证券
-- 深 王子新材 002735 2,000 9.23 22.51 民生证券
-- 深 凯发电气 300407 1,700 22.34 22.80 广发证券
-- 深 道氏技术 300409 1,625 17.30 20.35 招商证券
-- 沪 方盛制药 603998 2,726 14.85 22.85 广发证券
-- 沪 海南矿业 601969 18,667 10.34 19.88 国泰君安
-- 深 三环集团 300408 4,600 29.39 22.61 银河证券
注: 1.本表包括新股发行及上市。
2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透上海4月27日 - 中国大型汽车企业--广州汽车集团股份有限公司周四早晨刊登公告称，由广汽集团牵头打造的广汽智联新能源汽车产业园当天动工开建，广汽集团携产业园各落户企业的总投资额预计超450亿元人民币。
恒指昨高见24,637点，终逼近上月高位24,656，昨收报24,578点，升0.5%；国指收报10,317点，升0.4%，大市成交额786亿港元。
港股升市乏牛气，恒指昨天早段高见24,637点，与今年3月21日的高位24,656点极为接近，亦是自2015年8月以来的高位。