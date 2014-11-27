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亚洲 | 2014年 11月 27日 星期四 08:28 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--11月27日-12月4日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。

 日期    时间   国家     规模        发行细节
 11/27          意大利               标售中长期债券
 11/27          日本                 标售三个月期贴现国库券
 11/28          日本                 标售两年期公债
 12/2           英国                 标售票面利率2%的2020年到期公
                                     债
 12/2           日本                 标售10年期公债
 12/3           德国     30亿欧元    标售五年期联邦债券
 12/3           葡萄牙               标售短期公债
 12/4           日本                 标售三个月期贴现国库券
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 张若琪 审校 王兴亚)
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