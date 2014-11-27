版本:
中国
货币新闻 | 2014年 11月 27日 星期四 08:50 BJT

日本热股：高田股价重挫，此前美国监管机构下令召回行动扩大至全美

此类全国召回行动将影响到五大车商所生产车辆，包括福特 、本田 、菲亚特克莱斯勒 旗下的Chrysler Group LLC、马自达汽车 以及宝马(BMW AG) 。

美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)下令高田需在周二前发布召回。如果违反此命令，NHTSA可能对高田展开可导致罚款的行动，罚款金额按召回车辆数目计算，每辆车罚款最高7,000美元。

高田一直抗拒把召回行动从最初的“高湿度地区”，进一步扩大范围。(完) (编译 李婷仪 审校 龚芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐