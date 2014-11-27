日本热股：高田股价重挫，此前美国监管机构下令召回行动扩大至全美

港报社评：国产航母下水意义大，彰显综合国力再提升--明报4月27日
中国第一艘国产航空母舰在大连举行下水仪式，稍后将进一步组装电子设备和武器，完成一连串测试后，预料2020年正式服役。新航母2013年底开始动工，短短3年完成主船体建造和动力系统组装，标志中国自主设计和建造航母的能力取得重要进展，亦反映中国综合国力的提升。论船舰规格和作战能力，新航母虽仍远远不及美国的航空母舰，然而对于中国逐步建立「蓝水海军」，保障远洋贸易和国家安全，无疑是迈出了重要一步。
此类全国召回行动将影响到五大车商所生产车辆，包括福特 、本田 、菲亚特克莱斯勒 旗下的Chrysler Group LLC、马自达汽车 以及宝马(BMW AG) 。
美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)下令高田需在周二前发布召回。如果违反此命令，NHTSA可能对高田展开可导致罚款的行动，罚款金额按召回车辆数目计算，每辆车罚款最高7,000美元。
高田一直抗拒把召回行动从最初的“高湿度地区”，进一步扩大范围。(完) (编译 李婷仪 审校 龚芳)
中国第一艘国产航空母舰在大连举行下水仪式，稍后将进一步组装电子设备和武器，完成一连串测试后，预料2020年正式服役。新航母2013年底开始动工，短短3年完成主船体建造和动力系统组装，标志中国自主设计和建造航母的能力取得重要进展，亦反映中国综合国力的提升。论船舰规格和作战能力，新航母虽仍远远不及美国的航空母舰，然而对于中国逐步建立「蓝水海军」，保障远洋贸易和国家安全，无疑是迈出了重要一步。
路透上海4月27日 - 中国大型汽车企业--广州汽车集团股份有限公司周四早晨刊登公告称，由广汽集团牵头打造的广汽智联新能源汽车产业园当天动工开建，广汽集团携产业园各落户企业的总投资额预计超450亿元人民币。
恒指昨高见24,637点，终逼近上月高位24,656，昨收报24,578点，升0.5%；国指收报10,317点，升0.4%，大市成交额786亿港元。