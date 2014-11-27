《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月27日

*工商时报：

--陆客来台观光人次持续增加，也带动银联卡业务不断成长。银行业者指出，银联卡今年前10月，消费(刷卡加提款)总额已达1,450亿台币，超过去年全年的1,300亿台币甚多，预估今年全年银联卡在台湾刷卡及提款总额，有机会冲破1,700亿台币，再创新高。

--找回台股交易动能，金管会主委曾铭宗与证期局长吴裕群26日邀集八大券商开会，倾听业者意见，希望年底前能找出台股交易量在10年内萎缩10%的原因，及提出可行的因应方案。

--彰化银行 12月8日股东临时会改选董事战况激烈，财政部和台新金的委托书大战也打的火热，但近日有公股行库员工爆料，强调在11月4日前，就在元富证券融资买进彰银股票，但到目前为止都没有收到委托书，认为十分〞不寻常〞。

*经济日报：

--顶新集团昨日指出，因银行抽银根使财务需重新规划，将会出清台湾优质资产，无奈且不舍，未来会专注本业。目前顶新手中具价值资产包括台北101大楼股权、三重新燕厂土地开发案、淡水小坪顶土地与台湾之星等，这些都与顶新集团食品、通路本业无关，将被列入处分之列。

--立法院财政委员会排定下周四（12月4日）审查由立委罗明才提案修正的证所税〞大户条款〞，放宽股市大户课税门槛至50亿台币，全年交易额未达50亿台币者，资本利得拟全数免税。财政部对此表示，证所税〞大户条款〞明年1月1日才要启动，此时检讨大户条款欠缺实证基础；而且大户条款不是造成股市动能不足的主要因素，反对贸然调高课税门槛至50亿台币。

--台湾九合一选举后，两岸交流活动将密集登场，大陆海协会长陈德铭预定下月10日访台，并参加15日举行的两岸企业家峰会年会；两岸两会商谈陆客中转与两岸货品贸易协议第十轮磋商等，都在选后陆续展开。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。