《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月27日

港报社评：百日维新碰壁，特朗普话变就变--经济日报4月27日
美国总统特朗普扬言励志改革，但施政百日临近，政绩乏善足陈。突向加拿大开刀、急推税改，只是争取短期成绩之举。施政碰壁而调整，反映其商人弹性本色，未来施政或会更倾向传统共和党路綫。
*工商时报：
--陆客来台观光人次持续增加，也带动银联卡业务不断成长。银行业者指出，银联卡今年前10月，消费(刷卡加提款)总额已达1,450亿台币，超过去年全年的1,300亿台币甚多，预估今年全年银联卡在台湾刷卡及提款总额，有机会冲破1,700亿台币，再创新高。
--找回台股交易动能，金管会主委曾铭宗与证期局长吴裕群26日邀集八大券商开会，倾听业者意见，希望年底前能找出台股交易量在10年内萎缩10%的原因，及提出可行的因应方案。
--彰化银行 12月8日股东临时会改选董事战况激烈，财政部和台新金的委托书大战也打的火热，但近日有公股行库员工爆料，强调在11月4日前，就在元富证券融资买进彰银股票，但到目前为止都没有收到委托书，认为十分〞不寻常〞。
*经济日报：
--顶新集团昨日指出，因银行抽银根使财务需重新规划，将会出清台湾优质资产，无奈且不舍，未来会专注本业。目前顶新手中具价值资产包括台北101大楼股权、三重新燕厂土地开发案、淡水小坪顶土地与台湾之星等，这些都与顶新集团食品、通路本业无关，将被列入处分之列。
--立法院财政委员会排定下周四（12月4日）审查由立委罗明才提案修正的证所税〞大户条款〞，放宽股市大户课税门槛至50亿台币，全年交易额未达50亿台币者，资本利得拟全数免税。财政部对此表示，证所税〞大户条款〞明年1月1日才要启动，此时检讨大户条款欠缺实证基础；而且大户条款不是造成股市动能不足的主要因素，反对贸然调高课税门槛至50亿台币。
--台湾九合一选举后，两岸交流活动将密集登场，大陆海协会长陈德铭预定下月10日访台，并参加15日举行的两岸企业家峰会年会；两岸两会商谈陆客中转与两岸货品贸易协议第十轮磋商等，都在选后陆续展开。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
美国总统特朗普扬言励志改革，但施政百日临近，政绩乏善足陈。突向加拿大开刀、急推税改，只是争取短期成绩之举。施政碰壁而调整，反映其商人弹性本色，未来施政或会更倾向传统共和党路綫。
在越南裔美籍医生杜成德遭美国联合航空召警强行拖离机舱事件发酵了两个多星期之际，据悉是美国总统特朗普小女儿蒂芬妮（Tiffany Trump）「闺蜜」的二十四岁纽约名媛诗伯乐丝（Karen Shiboleth），周初入禀法院控告联合航空，理由是联航一名女职员在拒绝提供任何解释下，像「游街示众」般把她从商务舱拉往经济舱，过程中还当着其他乘客面前「爆粗」羞辱于她。事主向联航索偿九千一百四十六美元奖励积分，另加十五万美元罚金，以阻止同类事情再次出现。
中国第一艘国产航空母舰在大连举行下水仪式，稍后将进一步组装电子设备和武器，完成一连串测试后，预料2020年正式服役。新航母2013年底开始动工，短短3年完成主船体建造和动力系统组装，标志中国自主设计和建造航母的能力取得重要进展，亦反映中国综合国力的提升。论船舰规格和作战能力，新航母虽仍远远不及美国的航空母舰，然而对于中国逐步建立「蓝水海军」，保障远洋贸易和国家安全，无疑是迈出了重要一步。