离岸人民币：人民币结算中心落户多伦多，加国企业10年可节省62亿加元

中港个股：广汽集团牵头打造的新能源汽车园今开工，总投资逾450亿元
路透上海4月27日 - 中国大型汽车企业--广州汽车集团股份有限公司周四早晨刊登公告称，由广汽集团牵头打造的广汽智联新能源汽车产业园当天动工开建，广汽集团携产业园各落户企业的总投资额预计超450亿元人民币。
路透多伦多11月26日 - 多伦多道明银行 周三表示，中加两国达成协议，将多伦多建成北美首个人民币离岸结算中心，这将在未来10年为加拿大企业节省多至62亿加元(55亿美元)，并促进贸易和经济成长。
中加两国同意人民币离岸结算中心落户多伦多之后，将允许加元与人民币的进行直接兑换和贸易结算，不必再通过中间货币，从而降低成本和汇率风险。
道明银行分析师Diarra Sourang在报告中称，这一安排或意味着加拿大对华出口增加，尤其将惠及力图在中国拓展业务的中小企业。
道明银行的报告指出，有人预估此项协议将在未来10年促进出口额增加多达320亿加元。报告称，金融机构以及太平洋沿岸的卑诗省(不列颠哥伦比亚省)可能受益较大。卑诗省已经与中国存在商业联系。(完) (编译 王颖；审校 郑茵)
路透上海4月27日 - 中国大型汽车企业--广州汽车集团股份有限公司周四早晨刊登公告称，由广汽集团牵头打造的广汽智联新能源汽车产业园当天动工开建，广汽集团携产业园各落户企业的总投资额预计超450亿元人民币。
恒指昨高见24,637点，终逼近上月高位24,656，昨收报24,578点，升0.5%；国指收报10,317点，升0.4%，大市成交额786亿港元。
港股升市乏牛气，恒指昨天早段高见24,637点，与今年3月21日的高位24,656点极为接近，亦是自2015年8月以来的高位。