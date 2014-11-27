中港个股：广汽集团牵头打造的新能源汽车园今开工，总投资逾450亿元
路透上海4月27日 - 中国大型汽车企业--广州汽车集团股份有限公司周四早晨刊登公告称，由广汽集团牵头打造的广汽智联新能源汽车产业园当天动工开建，广汽集团携产业园各落户企业的总投资额预计超450亿元人民币。
路透北京11月27日 - 以下为中国国家统计局、海关等公布中国主要宏观经济数据的日 程： 公布日期 经济指标 数据日期 11月 11/27 规模以上工业企业利润 1-10月 12月 12/1 官方制造业PMI 11月 汇丰中国制造业PMI终值 11月 12/3 官方非制造业PMI 11月 汇丰中国服务业PMI 11月 12/8 进出口贸易数据 11月 12/10 工业生产者出厂价格指数(PPI) 11月 居民消费价格指数(CPI) 11月 12/12 固定资产投资(不含农户) 11月 社会消费品零售总额 11月 工业增加值 11月 房地产投资和销售情况月度报告 11月 12/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 11月 12/27 规模以上工业企业利润 1-11月 注: 本表中的公布日期为国家统计局初步计划，如有变化将及时更新。(完） 详情请查看国家统计局网站 here
路透上海4月27日 - 中国大型汽车企业--广州汽车集团股份有限公司周四早晨刊登公告称，由广汽集团牵头打造的广汽智联新能源汽车产业园当天动工开建，广汽集团携产业园各落户企业的总投资额预计超450亿元人民币。
恒指昨高见24,637点，终逼近上月高位24,656，昨收报24,578点，升0.5%；国指收报10,317点，升0.4%，大市成交额786亿港元。
港股升市乏牛气，恒指昨天早段高见24,637点，与今年3月21日的高位24,656点极为接近，亦是自2015年8月以来的高位。