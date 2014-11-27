欧元区金融：若欧央行开始购买公债，希、德、葡、西料受益最多--荷银

* 冈斯坦西欧称，公债购买将以各国在ECB的出资比重为基准

* 爱尔兰、意大利从中料获益较少--荷兰银行

路透伦敦11月26日 - 根据荷兰银行的估算，如果欧洲央行(ECB)将资产购置范围扩大至主权债，并以较长期公债为主要目标的话，希腊、德国、葡萄牙与西班牙公债料受益最多。

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周三称，欧洲央行在明年第一季将能判断是否需要开始购买主权债券以激励欧元区经济 ，各国债券具体购买多少将以每个国家在ECB的出资比例为基准。

这将依据欧盟成员国的人口与国内生产总值(GDP)比重来分配权重。根据德国央行计算，德国由于经济规模最大且人口最多，所占份额将近18%，爱尔兰与斯洛伐克各占1-2%。

图表参见：

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荷兰银行的报告称，若ECB直接购债，意大利、奥地利、爱尔兰与比利时相对受益较少。这些国家不是国内市场较大，就是出资比例较低。

ECB出台宽松举措且有可能采取进一步行动，令欧元区二线国家债券受益最多，因投资人总是购买高收益债券力图获取最大回报。

目前仍不清楚ECB量化宽松计划中将要购买何种期限的公债。但根据直接货币交易(OMT)计划，将要购买的债券期限最短三年期。欧洲央行还一直没有实施过OMT计划。

荷兰银行分析师Kim Liu假设ECB将购买7,500亿欧元债券，其中70%为五至15年期券，此类公债几乎占欧元区未偿还债券的一半，价值相当于2.5兆(万亿)欧元左右。德国、葡萄牙、希腊与西班牙受益最大，因为这些国家的五至15年期未偿还公债的比例高于其他国家。

Liu估计，ECB将购买150亿欧元或57%的希腊五至15年期公债，不过他表示，由于民间投资者持有的比例相对较低，因此最终购买结果可能达不到这个数字。