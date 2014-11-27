修正-《全球重要经济事件一览表》--11月27日-12月4日

《中国重要政经日程》--4月27日-9月3日
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(标题日期修正为11月27日-12月4日) (除特别说明外，均为GMT时间)
11月27日(四)
墨尔本--澳洲国库部秘书长Martin Parkinson发表讲话(0130)。
维也纳--石油输出国组织(OPEC)召开会议。
法兰克福--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧借欧洲央行主办的“2014年11月金融稳定检讨”会议之际，参加一场媒体圆桌讨论会。
11月28日(五)
塞浦路斯利马索尔--第五届利马索尔经济论坛。塞浦路斯总统阿纳斯塔夏季斯和财长耶奥亚蒂斯(Harris Georgiades)发表讲话。
11月29日(六)
柏林--欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)在南德日报(Suddeutsche Zeitung)主办的活动上发表主旨演讲(1030)。
12月1日(一)
布鲁塞尔--欧元区财长会议，讨论2015年预算草案评估(1400)。
12月2日(二)
华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席费舍尔(Stanley Fischer)在华尔街日报CEO理事会年会上发表讲话(1315)。
美国布朗克斯--美国纽约联邦储备银行总裁杜德利就布朗克斯地区经济及增加就业机会的议题发表演说。(2000)
悉尼--澳洲央行召开议息会议。
12月3日(三)
夏洛特--美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟就经济前景发表演说。(1730)
华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布经济形势褐皮书。(1900)
伦敦--英国财政大臣欧思邦发表秋季报告。
华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事布雷纳德和前美联储副主席科恩参加布鲁金斯学会主办的活动。(1900)
伦敦--英国央行货币政策委员会会议。(至12月4日)
斯德哥尔摩--SvD Bank峰会(至12月4日)。瑞典财长Per Bolund和瑞典央行副总裁Per Jansson将发表演说。
多伦多--加拿大2014峰会。加拿大央行总裁波洛兹将出席。
渥太华--加拿大央行宣布指标政策利率。
12月4日(四)
达拉斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发表最新德州经济报告并评论货币政策。(0030)
华盛顿--美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特在该行主办的2014年金融稳定会议至欢迎词。(1330)
华盛顿--国际清算银行(BIS)经济顾问兼研究主管申铉松在布鲁金斯学会就金融稳定风险发表演说。(1430)
法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会会议。会后将公布利率决议并举行记者会。
日本高知--日本央行审议委员佐藤健裕对高知企业领袖发表演说。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
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美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
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香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 李婷仪 审校 张荻)
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路透北京4月27日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
路透上海4月27日 - 中国股市沪综指周三收涨0.20%。沪深证交所融资融券余额当日减 少9.2亿元人民币，连续第七日下降；两市两融余额为9,145.6亿元，再创逾一个月低点。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/26 5,372.5 3,773.1 9,145.6 -9.2 3,140.85 4/25 5,373.7 3,781.1 9,154.8 -19.5 3,134.57 4/24 5,382.4 3,791.9 9,174