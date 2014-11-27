《新兴市场重要经济事件预告》--11月27日-12月4日

中港个股：广汽集团牵头打造的新能源汽车园今开工，总投资逾450亿元
路透上海4月27日 - 中国大型汽车企业--广州汽车集团股份有限公司周四早晨刊登公告称，由广汽集团牵头打造的广汽智联新能源汽车产业园当天动工开建，广汽集团携产业园各落户企业的总投资额预计超450亿元人民币。
路透11月27日 - (除特别说明外，均为GMT时间)
11月27日(四)
哈拉雷--津巴布韦财长Patrick Chinamasa向议会提交2015年国家预算案(1230)。
开罗--埃及央行召开货币政策委员会会议。
11月28日(五)
布达佩斯--匈牙利央行经济学家Balazs Egert和Zsolt Olah提出11月贷款趋势报告(0900)。
12月1日(一)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在华尔街日报举办的CEO理事会年会上发言(2245)。
比勒陀利亚--南非央行将公布货币政策回顾(1600)
12月2日(二)
巴西利亚--巴西央行举行货币政策委员会会议(至12月3日)。
布达佩斯--匈牙利央行召开货币理事会会议。
新德里--印度央行举行货币政策委员会会议
华沙--波兰央行召开货币政策理事会会议(至12月3日)。
12月3日(三)
圣地亚哥--智利央行将公布11月货币政策会议记录(1130)
萨格勒布--克罗地亚(克罗埃西亚)央行召开会议。
12月4日(四)
暂无重要经济事件。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 王颖；审校 张若琪)
路透上海4月27日 - 中国大型汽车企业--广州汽车集团股份有限公司周四早晨刊登公告称，由广汽集团牵头打造的广汽智联新能源汽车产业园当天动工开建，广汽集团携产业园各落户企业的总投资额预计超450亿元人民币。
恒指昨高见24,637点，终逼近上月高位24,656，昨收报24,578点，升0.5%；国指收报10,317点，升0.4%，大市成交额786亿港元。
港股升市乏牛气，恒指昨天早段高见24,637点，与今年3月21日的高位24,656点极为接近，亦是自2015年8月以来的高位。