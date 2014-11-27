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亚洲 | 2014年 11月 27日 星期四 08:31 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--11月27日-12月4日

路透11月27日 - (除特别说明外，均为GMT时间)

11月27日(四)

哈拉雷--津巴布韦财长Patrick Chinamasa向议会提交2015年国家预算案(1230)。

开罗--埃及央行召开货币政策委员会会议。

11月28日(五)

布达佩斯--匈牙利央行经济学家Balazs Egert和Zsolt Olah提出11月贷款趋势报告(0900)。

12月1日(一)

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在华尔街日报举办的CEO理事会年会上发言(2245)。

比勒陀利亚--南非央行将公布货币政策回顾(1600)

12月2日(二)

巴西利亚--巴西央行举行货币政策委员会会议(至12月3日)。

布达佩斯--匈牙利央行召开货币理事会会议。

新德里--印度央行举行货币政策委员会会议

华沙--波兰央行召开货币政策理事会会议(至12月3日)。

12月3日(三)

圣地亚哥--智利央行将公布11月货币政策会议记录(1130)

萨格勒布--克罗地亚(克罗埃西亚)央行召开会议。

12月4日(四)

暂无重要经济事件。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 王颖；审校 张若琪)
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