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货币新闻 | 2014年 11月 27日 星期四 08:45 BJT

澳新汇市：澳元兑美元上涨，受乐观资本支出报告提振

路透悉尼11月27日 - 澳元兑美元 周四上涨0.0025美元，此前澳洲公布乐观的企业投资报告 。

澳元/美元从盘初的0.8545美元升至0.8562，拉开与周三所及四年低点0.8480的距离。(完)

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