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亚洲 | 2014年 11月 27日 星期四 08:45 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息11月27日

**上海证券报**

--记者获悉，中国证监会着手制定的股权众筹监管办法目前已形成初稿，正在走内部程序并进一步修改。同时，拟将股权众筹纳入中国证券业协会自律管理范畴，并实施备案管理，对中介机构将不设过高准入门槛，但拟实施投资者适当性管理制度。

**证券时报**

--中国人寿 总裁林岱仁表示，公司明年计划总保费增长率为个位数，但新单保费增长率计划在两位数以上。

**第一财经日报**

--记者获悉，国家发改委已下发《推进药品价格改革方案（征求意见稿）》，其中提出，取消药品政府定价，通过医保控费和招标采购，药品实际交易价格由市场竞争形成，从2015年1月1日起，取消原政府制定的最高零售限价或出厂价。

**东方早报**

--河北省常务副省长杨崇勇透露，京津冀三地和铁路总公司拟出资100亿元人民币，组建京津冀轨道交通投资公司。

--国务院国资委发布消息，经报国务院批准，中国华孚贸易发展集团整体并入中粮集团，成为其全资子企业，华孚集团不再作为国资委直接监管企业；至此，国务院国资委监管中央企业减至112家。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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