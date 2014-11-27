《中国报摘》--其他报纸重要消息11月27日

中港个股：广汽集团牵头打造的新能源汽车园今开工，总投资逾450亿元
路透上海4月27日 - 中国大型汽车企业--广州汽车集团股份有限公司周四早晨刊登公告称，由广汽集团牵头打造的广汽智联新能源汽车产业园当天动工开建，广汽集团携产业园各落户企业的总投资额预计超450亿元人民币。
**上海证券报**
--记者获悉，中国证监会着手制定的股权众筹监管办法目前已形成初稿，正在走内部程序并进一步修改。同时，拟将股权众筹纳入中国证券业协会自律管理范畴，并实施备案管理，对中介机构将不设过高准入门槛，但拟实施投资者适当性管理制度。
**证券时报**
--中国人寿 总裁林岱仁表示，公司明年计划总保费增长率为个位数，但新单保费增长率计划在两位数以上。
**第一财经日报**
--记者获悉，国家发改委已下发《推进药品价格改革方案（征求意见稿）》，其中提出，取消药品政府定价，通过医保控费和招标采购，药品实际交易价格由市场竞争形成，从2015年1月1日起，取消原政府制定的最高零售限价或出厂价。
**东方早报**
--河北省常务副省长杨崇勇透露，京津冀三地和铁路总公司拟出资100亿元人民币，组建京津冀轨道交通投资公司。
--国务院国资委发布消息，经报国务院批准，中国华孚贸易发展集团整体并入中粮集团，成为其全资子企业，华孚集团不再作为国资委直接监管企业；至此，国务院国资委监管中央企业减至112家。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透上海4月27日 - 中国大型汽车企业--广州汽车集团股份有限公司周四早晨刊登公告称，由广汽集团牵头打造的广汽智联新能源汽车产业园当天动工开建，广汽集团携产业园各落户企业的总投资额预计超450亿元人民币。
恒指昨高见24,637点，终逼近上月高位24,656，昨收报24,578点，升0.5%；国指收报10,317点，升0.4%，大市成交额786亿港元。
港股升市乏牛气，恒指昨天早段高见24,637点，与今年3月21日的高位24,656点极为接近，亦是自2015年8月以来的高位。