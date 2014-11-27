《中国报摘》--其他报纸重要消息11月27日

--记者获悉，中国证监会着手制定的股权众筹监管办法目前已形成初稿，正在走内部程序并进一步修改。同时，拟将股权众筹纳入中国证券业协会自律管理范畴，并实施备案管理，对中介机构将不设过高准入门槛，但拟实施投资者适当性管理制度。

--记者获悉，国家发改委已下发《推进药品价格改革方案（征求意见稿）》，其中提出，取消药品政府定价，通过医保控费和招标采购，药品实际交易价格由市场竞争形成，从2015年1月1日起，取消原政府制定的最高零售限价或出厂价。