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货币新闻 | 2014年 11月 27日 星期四 08:50 BJT

国际油市：美国原油连跌第四日，OPEC减产的希望愈发渺茫

OPEC的海湾地区产油国周四不会提议减产，降低了OPEC联合行动以支撑油价的可能性。自6月以来，油价也跌去三分之一。

沙特(沙乌地)阿拉伯石油部长欧那密表示，相信油市“终究会自行回稳”。

阿联酋站在欧那密一边，称油价将很快持稳，同时还对非OPEC国家加大施压。

“这不是一场需要恐慌的危机...以前(油价)也大跌过，”阿联酋石油部长Suhail bin Mohammed al-Mazroui对路透表示。

据能源资料协会(EIA)，美国上周原油库存增加190万桶，分析师原预期增加46.7万桶。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王兴亚/孙茉莉; 审校 张若琪/李婷仪)
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