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亚洲 | 2014年 11月 27日 星期四 08:53 BJT

《汇市简讯》美元/日圆处于守势，但有日本投资者逢低买入

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* 鉴于美国数据疲弱，收益率下滑，东京许多市场人士对美元/日圆未下跌感到意外

* 确认了有大型日本投资者逢低买入

* 据称其中有政府退休金投资基金(GPIF)、其他基金和机构投资者介入，隔夜低点在117.43

* 有人预计美债收益率在下周非农就业数据公布前反弹

* 技术支撑在200小时移动均线切入位117.54，一目均衡转换线117.21。(完)
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