《全球汇市》美元兑日圆和欧元下跌，美债收益率下滑令美元承压

中港个股：广汽集团牵头打造的新能源汽车园今开工，总投资逾450亿元
路透上海4月27日 - 中国大型汽车企业--广州汽车集团股份有限公司周四早晨刊登公告称，由广汽集团牵头打造的广汽智联新能源汽车产业园当天动工开建，广汽集团携产业园各落户企业的总投资额预计超450亿元人民币。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2498 1.2505 -0.06 -9.07 1.3745
美元/日圆 117.50 117.72 -0.19 +11.59 105.30
欧元/日圆 146.85 147.21 -0.24 +1.46 144.73
美元/瑞郎 0.9616 0.9611 +0.05 +7.71 0.8928
英镑/美元 1.5787 1.5790 -0.02 -4.64 1.6556
美元/加元 1.1256 1.1242 +0.12 +5.99 1.0620
澳元/美元 0.8549 0.8546 +0.04 -4.08 0.8913
新西兰元/美元 0.7863 0.7870 -0.09 -4.18 0.8206
澳元/日圆 100.450 100.600 -0.15 +7.03 93.850
新西兰元/日圆 92.390 92.650 -0.28 +6.92 86.410
英镑/日圆 185.50 185.88 -0.20 +6.41 174.33
澳元/新西兰元 1.0870 1.0852 +0.17 +0.20 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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路透上海4月27日 - 中国大型汽车企业--广州汽车集团股份有限公司周四早晨刊登公告称，由广汽集团牵头打造的广汽智联新能源汽车产业园当天动工开建，广汽集团携产业园各落户企业的总投资额预计超450亿元人民币。
恒指昨高见24,637点，终逼近上月高位24,656，昨收报24,578点，升0.5%；国指收报10,317点，升0.4%，大市成交额786亿港元。
港股升市乏牛气，恒指昨天早段高见24,637点，与今年3月21日的高位24,656点极为接近，亦是自2015年8月以来的高位。