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亚洲 | 2014年 11月 27日 星期四 09:07 BJT

《全球汇市》美元兑日圆和欧元下跌，美债收益率下滑令美元承压

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2498 1.2505 -0.06 -9.07 1.3745

美元/日圆 117.50 117.72 -0.19 +11.59 105.30

欧元/日圆 146.85 147.21 -0.24 +1.46 144.73

美元/瑞郎 0.9616 0.9611 +0.05 +7.71 0.8928

英镑/美元 1.5787 1.5790 -0.02 -4.64 1.6556

美元/加元 1.1256 1.1242 +0.12 +5.99 1.0620

澳元/美元 0.8549 0.8546 +0.04 -4.08 0.8913

新西兰元/美元 0.7863 0.7870 -0.09 -4.18 0.8206

澳元/日圆 100.450 100.600 -0.15 +7.03 93.850

新西兰元/日圆 92.390 92.650 -0.28 +6.92 86.410

英镑/日圆 185.50 185.88 -0.20 +6.41 174.33

澳元/新西兰元 1.0870 1.0852 +0.17 +0.20 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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