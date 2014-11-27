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市场报道 | 2014年 11月 27日 星期四 09:30 BJT

EIA库存周报：美国上周原油库存增幅大于预期，馏分油库存减少

路透纽约11月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存增幅大于预期，同时汽油库存增加而馏分油库存减少。

“原油库存上升且炼油活动增加，使得这份报告偏空。”Again Capital LLC合伙人John Kilduff表示。

数据显示上周美国原油库存 上升190万桶，分析师原预期增加46.7万桶。

EIA报告显示，美国原油期货合约交割地--库欣原油库存增加133.4万桶。

EIA数据还显示，炼厂原油日加工量 增加4.4万桶。炼厂产能利用率 上升0.3个百分点。

但上周美国原油日进口量 下降12.8万桶。

汽油库存 增加180万桶，路透调查的分析师原预估亦为增180万桶。

东岸地区汽油库存减少43.3万桶至4,950万桶，使库存保持在接近两年低位水准。

EIA数据显示，上周包含取暖油和柴油在内的馏分油库存 下降160万桶。分析师原预期减少55万桶。

中西部馏分油库存减少99万桶至2,190万桶，为EIA于1990年开始公布该地区数据以来最低水准。(完) (编译 张若琪 审校 龚芳)
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