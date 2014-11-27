EIA库存周报：美国上周原油库存增幅大于预期，馏分油库存减少

港报财经评论：金山现拐点，中期看25元--经济日报4月27日
恒指昨高见24,637点，终逼近上月高位24,656，昨收报24,578点，升0.5%；国指收报10,317点，升0.4%，大市成交额786亿港元。
路透纽约11月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存增幅大于预期，同时汽油库存增加而馏分油库存减少。
“原油库存上升且炼油活动增加，使得这份报告偏空。”Again Capital LLC合伙人John Kilduff表示。
数据显示上周美国原油库存 上升190万桶，分析师原预期增加46.7万桶。
EIA报告显示，美国原油期货合约交割地--库欣原油库存增加133.4万桶。
EIA数据还显示，炼厂原油日加工量 增加4.4万桶。炼厂产能利用率 上升0.3个百分点。
但上周美国原油日进口量 下降12.8万桶。
汽油库存 增加180万桶，路透调查的分析师原预估亦为增180万桶。
东岸地区汽油库存减少43.3万桶至4,950万桶，使库存保持在接近两年低位水准。
EIA数据显示，上周包含取暖油和柴油在内的馏分油库存 下降160万桶。分析师原预期减少55万桶。
中西部馏分油库存减少99万桶至2,190万桶，为EIA于1990年开始公布该地区数据以来最低水准。(完) (编译 张若琪 审校 龚芳)
恒指昨高见24,637点，终逼近上月高位24,656，昨收报24,578点，升0.5%；国指收报10,317点，升0.4%，大市成交额786亿港元。
港股升市乏牛气，恒指昨天早段高见24,637点，与今年3月21日的高位24,656点极为接近，亦是自2015年8月以来的高位。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 +2.0% 工业生产(m/m) 2月 -3.4%