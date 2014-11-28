《中国债券市场每日交易备忘》--11月28日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国进出口银行至多60亿元人民币六个月期贴现金融债下午14:00-15:00招标 进出口行至多50亿元三年期固息债下午14:00-15:00招标 江西省高速公路投资集团8亿元六个月期超短融簿记建档(中债资信主体评级AA+)，国开行主承 山东黄金集团20亿元九个月期超短融簿记建档(中债资信主体评级AA)，中行和招行主承 南京城建投资控股集团18亿元九个月期超短融簿记建档(中债资信主体评级AA+)，工行和中行主承 东方证券25亿元88天期短融招标(主体评级AAA)，浦发银行主承 中国电力建设集团9亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，建行和工行主承 贵阳高科控股10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，中信建投证券和浦发银行主承 湖南富兴集团5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，交通银行主承 淮北矿业10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，平安银行主承 中国电力建设集团30亿元永续中票簿记建档(主体评级AAA)，招行和北京银行主承 甘肃公路航空旅游投资集团25亿元七年期企业债簿记建档(主体评级AA+)，华龙证券和德邦证券主承 富邦华一银行10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.4001% 光大银行30亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.3000% 建设银行10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.1503% ============================================================================ 二、新债上市： 财政部260亿元50年期固息国债140027，票面利率4.24% 江苏银行120亿元10年期发行人选择权(5+5)二级资本债1420023，票面利率6.18% 南安市贸工农投资12亿元七年期固息债1480543，票面利率5.38% 北京基础设施投资10亿元浮息(七天Shibor为基准)永续债1480569，基本利差2.11% 安徽省高速公路控股集团10亿元九个月期超短融011471005，票面利率4.53% 国电集团30亿元九个月期超短融011409007，票面利率4.10% 华能澜沧江水电20亿元九个月期超短融011499068，票面利率4.15% 浙江广天日月集团3亿元一年期短融041451066，票面利率7.70% 招商证券 18亿元69天期短融1490212，票面利率4.40% 齐鲁证券20亿元82天期短融071422010，票面利率4.58% 贵阳城建投资集团9亿元五年期中票101472010，票面利率5.58% ============================================================================ 三、缴款： 阜新银行15亿元10年期发行人选择权(5+5)二级资本债1420038,票面利率6.40% 临商银行14亿元10年期发行人选择权(5+5)二级资本债1420039,票面利率6.10% 中山市交通发展集团8亿元七年期固息债1480574,票面利率5.25% 淮南矿业集团30亿元九个月期超短融 陕西煤业化工集团30亿元九个月期超短融 巢湖城建投资6.5亿元一年期短融 华能集团40亿元一年期短融 四川省铁路集团2.5亿元一年期短融 沈阳化工 5亿元一年期短融 中国联合网络通信50亿元三年期中票 天津市政集团7亿元三年期中票 南京中电熊猫信息产业集团10亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 常州投资集团5亿元一年期短融041359076到期兑付，票面利率7.50% 远东控股集团4亿元一年期短融041362047到期兑付，票面利率8.90% 中信国安集团20亿元一年期短融041373008到期兑付，票面利率6.68% 中国铁路总公司90亿元七年期固息债078076到期兑付，票面利率5.38% 深圳市11亿元三年期固息地方债1164001到期兑付，票面利率3.03% 中国石油天然气集团100亿元三年期中票1182351到期兑付，票面利率4.82% 苏州苏嘉杭高速公路5亿元三年期中票1182353到期兑付，票面利率6.70% 马钢股份 28亿元三年期中票1182356到期兑付，票面利率5.73% 浦东银行10亿元六个月期同业存单111409010到期兑付，发行价97.63元 平安银行10亿元三个月期同业存单111411021到期兑付，发行价98.82元 江苏银行10亿元三个月期同业存单111414006到期兑付，发行价98.8元 光大银行10亿元三个月期同业存单111417008到期兑付，票面利率4.60% 12中银1B 061204003付息 07铁道02 078077付息 07铁道03 078078付息 11浙商债01 1120010付息 11深圳债02 1164002付息 11兖矿MTN3 1182352付息 11中节能MTN2 1182354付息 11闽交运MTN2 1182355付息 11蒙羊绒MTN1 1182357付息 12海江债 1280420付息 12环太湖债 1280421付息 12中城建MTN1 1282504付息 12凯得MTN1 1282505付息 12川铁投MTN2 1282506付息 12兴澄MTN1 1282507付息 12沪临港MTN1 1282508付息 ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --据上海和深圳证交所最新数据，沪深两市融资融券余额周三首次突破8,000亿元人民币，且本周一至周三， 两融余额增速明显加快，如沪市每天净增100亿元左右，这差不多是沪市上周整周的增量。 --中国洛阳栾川钼业集团股份有限公司 周五公告称，启动49亿元人民币A股可转债发行 ，其中网上网下申购日均为下周二(12月2日)。 12/1公布11月官方制造业PMI (10月50.8) 11月汇丰制造业PMI终值 (10月50.4) 12/3公布11月官方非制造业PMI (10月53.8) 11月汇丰服务业PMI (10月52.9) 12/8公布11月进出口贸易数据 (10月顺差454.1亿美元) 12/10公布11月工业生产者出厂价格指数(PPI) (10月-2.2%) 居民消费价格指数(CPI) (10月1.6%) 12/12公布11月固定资产投资(不含农户) (1-10月15.9%) 社会消费品零售总额 (10月11.5%) 工业增加值 (10月7.7%) 房地产投资和销售情况月度报告 12/18公布11月70个大中城市住宅销售价格月度报告 12/27公布1-11月规模以上工业企业利润 (1-10月6.7%) 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 吴芳/丁淑琴; 审校 边竞/李宏薇)