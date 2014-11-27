香港个股：中国燃气获北控注入北京以外供气项目，盘初曾涨逾6%

中港个股：广汽集团牵头打造的新能源汽车园今开工，总投资逾450亿元
路透上海4月27日 - 中国大型汽车企业--广州汽车集团股份有限公司周四早晨刊登公告称，由广汽集团牵头打造的广汽智联新能源汽车产业园当天动工开建，广汽集团携产业园各落户企业的总投资额预计超450亿元人民币。
路透香港11月27日 - 中国城市燃气供应商--中国燃气 获最大股东北京控股 转让北京市以外价值约16.33亿元人民币的供气项目，代价以发行股份方式支付，变相获北控增持，消息刺激中国燃气周四盘初曾涨逾6%。
公告称，中国燃气将向北控发行约1.49亿股代价股份，价格为每股13.84港元；北控的持股将由22.44%升至24.68%，仍是第一大股东。
消息刺激中国燃气盘初一度涨6.4%，触及14.94港元的三个月高位；北控则一度跌2.3%。
是次拟转让的资产包括北控将向中国燃气转让12个城市燃气项目，3座压缩天然气（CNG）和1座液化天然气（LNG）汽车加气站以及一条天然气长输管线，；这些业务主要覆盖辽宁、河北、山东及安征。
北控与中国燃气均表示，是次交易可令业务产生协同效应，一方面扩大中国燃气现于东北和华北的城市燃气版图，进一步提高项目的整体盈利水平。另一方面，中国燃气将首次进军山东省天然气长输管线市场，并提供充足气源保障。
是次交易的卖方北京燃气为北控的天然气业务旗舰，主要在北京从事供气业务。北控于去年底正式入主中国燃气，此为首度向后者注入资产。
北控旗下企业尚有北控水务 、燕京啤酒 、北京发展 及中生北控生物科技 。（完）
(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
路透上海4月27日 - 中国大型汽车企业--广州汽车集团股份有限公司周四早晨刊登公告称，由广汽集团牵头打造的广汽智联新能源汽车产业园当天动工开建，广汽集团携产业园各落户企业的总投资额预计超450亿元人民币。
恒指昨高见24,637点，终逼近上月高位24,656，昨收报24,578点，升0.5%；国指收报10,317点，升0.4%，大市成交额786亿港元。
港股升市乏牛气，恒指昨天早段高见24,637点，与今年3月21日的高位24,656点极为接近，亦是自2015年8月以来的高位。