香港个股：中国燃气获北控注入北京以外供气项目，盘初曾涨逾6%

路透香港11月27日 - 中国城市燃气供应商--中国燃气 获最大股东北京控股 转让北京市以外价值约16.33亿元人民币的供气项目，代价以发行股份方式支付，变相获北控增持，消息刺激中国燃气周四盘初曾涨逾6%。

公告称，中国燃气将向北控发行约1.49亿股代价股份，价格为每股13.84港元；北控的持股将由22.44%升至24.68%，仍是第一大股东。

消息刺激中国燃气盘初一度涨6.4%，触及14.94港元的三个月高位；北控则一度跌2.3%。

是次拟转让的资产包括北控将向中国燃气转让12个城市燃气项目，3座压缩天然气（CNG）和1座液化天然气（LNG）汽车加气站以及一条天然气长输管线，；这些业务主要覆盖辽宁、河北、山东及安征。

北控与中国燃气均表示，是次交易可令业务产生协同效应，一方面扩大中国燃气现于东北和华北的城市燃气版图，进一步提高项目的整体盈利水平。另一方面，中国燃气将首次进军山东省天然气长输管线市场，并提供充足气源保障。

是次交易的卖方北京燃气为北控的天然气业务旗舰，主要在北京从事供气业务。北控于去年底正式入主中国燃气，此为首度向后者注入资产。

北控旗下企业尚有北控水务 、燕京啤酒 、北京发展 及中生北控生物科技 。（完）

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