全球金市：金价持于1,200美元下方，等候瑞士就黄金储备动议公投结果

美国10月消费者支出温和增加，且一项衡量企业支出计划的指标连续第二个月下滑，暗示经济增速有些减慢。不过周三公布的其他数据显示，11月消费者信心接近七年半高点。

低迷数据和美元走软通常为避险资产黄金提供支撑。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓量减少0.29%，至718.82吨。

金市面临的关键事件是，瑞士周日就央行黄金储备举行公投。

公投意在阻止瑞士央行减少黄金持有量并要求黄金占其资产组合比重至少为20%，上月时该比重为8%。最新民意调查显示，该提案的支持率已下滑到38%。(完)