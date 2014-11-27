《台湾重要政经日程》--11月27日

中港个股：广汽集团牵头打造的新能源汽车园今开工，总投资逾450亿元
路透上海4月27日 - 中国大型汽车企业--广州汽车集团股份有限公司周四早晨刊登公告称，由广汽集团牵头打造的广汽智联新能源汽车产业园当天动工开建，广汽集团携产业园各落户企业的总投资额预计超450亿元人民币。
=====================今日重要政经消息==============================
11/27(四)
--10:30 外交部例行记者会。
--10:45 行政院会后记者会。
--16:30 富邦金控 线上投资人说明会。 =====================================================================
11/28(五)
--14:00 行政院举行台湾政经现况及选举说明会。
--16:00 主计总处公布第三季国内生产总值(GDP)统计值。
--中央选举委员会记者会。
11/29(六)
--台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。
12/1(一)
*--10:00 富邦财经趋势论坛。
--10:00 汇丰公布台湾11月采购经理人指数(PMI)。
--12:20 央行代财政部标售103/13期增额公债金额预定300亿台币，年期为10年期。
12/2(二)
--14:00 复华投信2015投资趋势记者会。
*--14:00 国泰投信记者会。
12/5(五)
--16:10 央行公布11月底外汇存底，上月为4,214.76亿美元。
--08:30 主计总处公布11月消费者物价指数年增率，上月年增1.07%。
12/8(一)
--16:00 财政部公布11月出口，上月为年增0.7%。
12/10(三)
--13:30 台积电 公布月营收数字。
12/22(一)
-- 8:30 主计总处公布11月季调失业率，上月为3.87%。
--16:00 经济部公布11月外销订单，上月为年增13.4%。
12/23(二)
--16:00 经济部公布11月工业生产指数，上月为年增8.97%。
12/24(三)
--12:20 央行代财政部标售财103-9期国库券金额预定300亿台币，91天期。
12/25(四)
--16:10 央行公布11月M2货币总计数年增率，10月为年增4.98%。
12/26(五)
--12:20 央行代财政部标售财103-10期国库券金额预定350亿台币，182天期。
12/27 (六)
--弹性调整休假补上班日，金融市场开市。 ======================================================================
2015年
1/1(四)-1/2(五)
--元旦假期与周五弹性放假一日，金融市场休市。
2/18(三)-2/23 (一)
--农历春节假期，金融市场休市。
2/26(四)
--16:10 央行公布2014年第四季经常帐，上季为顺差158亿美元。
2/27(五)
--228纪念日逢周六，周五补假一日。
4/3(五)-4/6(一)
--儿童节逢周六、扫墓节逢周日，周五及周一补假，金融市场皆休市。
5/1(五)
--劳动节，金融市场休市一日。
6/19(五)
--端午节补假，金融市场休市。
9/28(一)
--中秋节补假，金融市场休市。
10/9(五)
--国庆日补假，金融市场休市。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透上海4月27日 - 中国大型汽车企业--广州汽车集团股份有限公司周四早晨刊登公告称，由广汽集团牵头打造的广汽智联新能源汽车产业园当天动工开建，广汽集团携产业园各落户企业的总投资额预计超450亿元人民币。
恒指昨高见24,637点，终逼近上月高位24,656，昨收报24,578点，升0.5%；国指收报10,317点，升0.4%，大市成交额786亿港元。
港股升市乏牛气，恒指昨天早段高见24,637点，与今年3月21日的高位24,656点极为接近，亦是自2015年8月以来的高位。