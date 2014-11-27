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亚洲 | 2014年 11月 27日 星期四 09:09 BJT

《台湾重要政经日程》--11月27日

=====================今日重要政经消息==============================

11/27(四)

--10:30 外交部例行记者会。

--10:45 行政院会后记者会。

--16:30 富邦金控 线上投资人说明会。 =====================================================================

11/28(五)

--14:00 行政院举行台湾政经现况及选举说明会。

--16:00 主计总处公布第三季国内生产总值(GDP)统计值。

--中央选举委员会记者会。

11/29(六)

--台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。

12/1(一)

*--10:00 富邦财经趋势论坛。

--10:00 汇丰公布台湾11月采购经理人指数(PMI)。

--12:20 央行代财政部标售103/13期增额公债金额预定300亿台币，年期为10年期。

12/2(二)

--14:00 复华投信2015投资趋势记者会。

*--14:00 国泰投信记者会。

12/5(五)

--16:10 央行公布11月底外汇存底，上月为4,214.76亿美元。

--08:30 主计总处公布11月消费者物价指数年增率，上月年增1.07%。

12/8(一)

--16:00 财政部公布11月出口，上月为年增0.7%。

12/10(三)

--13:30 台积电 公布月营收数字。

12/22(一)

-- 8:30 主计总处公布11月季调失业率，上月为3.87%。

--16:00 经济部公布11月外销订单，上月为年增13.4%。

12/23(二)

--16:00 经济部公布11月工业生产指数，上月为年增8.97%。

12/24(三)

--12:20 央行代财政部标售财103-9期国库券金额预定300亿台币，91天期。

12/25(四)

--16:10 央行公布11月M2货币总计数年增率，10月为年增4.98%。

12/26(五)

--12:20 央行代财政部标售财103-10期国库券金额预定350亿台币，182天期。

12/27 (六)

--弹性调整休假补上班日，金融市场开市。 ======================================================================

2015年

1/1(四)-1/2(五)

--元旦假期与周五弹性放假一日，金融市场休市。

2/18(三)-2/23 (一)

--农历春节假期，金融市场休市。

2/26(四)

--16:10 央行公布2014年第四季经常帐，上季为顺差158亿美元。

2/27(五)

--228纪念日逢周六，周五补假一日。

4/3(五)-4/6(一)

--儿童节逢周六、扫墓节逢周日，周五及周一补假，金融市场皆休市。

5/1(五)

--劳动节，金融市场休市一日。

6/19(五)

--端午节补假，金融市场休市。

9/28(一)

--中秋节补假，金融市场休市。

10/9(五)

--国庆日补假，金融市场休市。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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