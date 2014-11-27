中国货币市场：IPO资金解冻暂未明显起效，月末信用债抵押借款难度增加

《中国重要政经日程》--4月27日-9月3日
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路透上海11月27日 - 中国银行间市场周四主要回购利率早盘小幅波动。今日有国库现金定存到期流出，而本轮新股发行(IPO)首批解冻资金暂时还未明显起效，券商、基金等以信用债为借款主要抵押品的机构压力犹存，而银行等相对平稳。
交易员称，待下午新股解冻资金在途尘埃落定后，市场资金面可能会有缓和。加之明日继续有IPO回款，整体看月末前市场流动性问题不大。
公开市场方面，央行今日未进行任何操作，为四个月以来首度暂停正回购，不过总量影响不大。周二则进行了50亿元14天期正回购，中标利率下降20个基点(bp)至3.20%。
北京一银行交易员表示，早盘大型银行资金供给尚可，但因为有国库现金定存到期，加之新股解冻资金在途等原因，流动性没有想象中宽松。
“跨行的支付量波动比较大，等下午钱都到账了就好了。”他预计。
据统计，本轮新股申购网上网下冻结资金峰值近1.12万亿元，其中今日解冻7,371.3亿元，周五3,780.7亿元。
另外，月末将至，银行对向券商和基金等机构融出资金要求较高。因其多以信用债为借款抵押品，影响银行月末时点对风险资产的计算。
交易员指出，除机构间结构性不平衡外，总的来说，新股冻结资金陆续解冻，加之月末还可能会有一些财政存款投放，本月最后两个交易日流动性不致有大问题。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.5792 2.5895 -1.03
七天 3.3508 3.3200 +3.08
14天 4.2922 3.9541 +33.81
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 10.6400 17.6150 -697.50
七天 4.3200 5.4400 -112.00
14天 4.1500 4.8550 -70.50
回购定盘利率
其中:隔夜 2.7500 2.6700 +8.00
七天 3.5000 3.2700 +23.00
14天 4.1200 3.9400 +18.00
Shibor
其中:隔夜 2.5840 2.5730 +1.10
七天 3.2900 3.2740 +1.60
三个月 4.1695 4.1630 +0.65
----------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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路透北京4月27日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
路透上海4月27日 - 中国股市沪综指周三收涨0.20%。沪深证交所融资融券余额当日减 少9.2亿元人民币，连续第七日下降；两市两融余额为9,145.6亿元，再创逾一个月低点。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/26 5,372.5 3,773.1 9,145.6 -9.2 3,140.85 4/25 5,373.7 3,781.1 9,154.8 -19.5 3,134.57 4/24 5,382.4 3,791.9 9,174