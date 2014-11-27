中国货币市场：IPO资金解冻暂未明显起效，月末信用债抵押借款难度增加

路透上海11月27日 - 中国银行间市场周四主要回购利率早盘小幅波动。今日有国库现金定存到期流出，而本轮新股发行(IPO)首批解冻资金暂时还未明显起效，券商、基金等以信用债为借款主要抵押品的机构压力犹存，而银行等相对平稳。

交易员称，待下午新股解冻资金在途尘埃落定后，市场资金面可能会有缓和。加之明日继续有IPO回款，整体看月末前市场流动性问题不大。

公开市场方面，央行今日未进行任何操作，为四个月以来首度暂停正回购，不过总量影响不大。周二则进行了50亿元14天期正回购，中标利率下降20个基点(bp)至3.20%。

北京一银行交易员表示，早盘大型银行资金供给尚可，但因为有国库现金定存到期，加之新股解冻资金在途等原因，流动性没有想象中宽松。

“跨行的支付量波动比较大，等下午钱都到账了就好了。”他预计。

据统计，本轮新股申购网上网下冻结资金峰值近1.12万亿元，其中今日解冻7,371.3亿元，周五3,780.7亿元。

另外，月末将至，银行对向券商和基金等机构融出资金要求较高。因其多以信用债为借款抵押品，影响银行月末时点对风险资产的计算。

交易员指出，除机构间结构性不平衡外，总的来说，新股冻结资金陆续解冻，加之月末还可能会有一些财政存款投放，本月最后两个交易日流动性不致有大问题。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.5792 2.5895 -1.03

七天 3.3508 3.3200 +3.08

14天 4.2922 3.9541 +33.81

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 10.6400 17.6150 -697.50

七天 4.3200 5.4400 -112.00

14天 4.1500 4.8550 -70.50

回购定盘利率

其中:隔夜 2.7500 2.6700 +8.00

七天 3.5000 3.2700 +23.00

14天 4.1200 3.9400 +18.00

Shibor

其中:隔夜 2.5840 2.5730 +1.10

七天 3.2900 3.2740 +1.60

三个月 4.1695 4.1630 +0.65