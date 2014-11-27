《焦点》趁油价跌落之际中国狂扫货，石油储备远超目标

港报社评：国产航母下水意义大，彰显综合国力再提升--明报4月27日
中国第一艘国产航空母舰在大连举行下水仪式，稍后将进一步组装电子设备和武器，完成一连串测试后，预料2020年正式服役。新航母2013年底开始动工，短短3年完成主船体建造和动力系统组装，标志中国自主设计和建造航母的能力取得重要进展，亦反映中国综合国力的提升。论船舰规格和作战能力，新航母虽仍远远不及美国的航空母舰，然而对于中国逐步建立「蓝水海军」，保障远洋贸易和国家安全，无疑是迈出了重要一步。
“我猜这笔购买的部分原因是要补充库存--他们得到政府指示，甚或通过这样做以说服政府提高库存，”中国一位了解中国联合石油有限责任公司交易策略的交易员表示。
炼厂消息人士称，其中约有一半会纳入储备，并补充称，若油价维持在低位，中国联合石油可能再度出手。
**油去哪儿了？**
中国联合石油购买的原油规模远超过其目前可以加工的数量。
其母公司中国石油天然气集团也只有三个工厂可以加工高硫原油，比如其购买的阿曼和上扎库姆原油。
炼厂消息人士称，中国石油天然气集团在钦州的炼厂是最有可能的去向。该工厂两个月前进行了升级，以加工这种原油。
但该工厂目前最多每月可消化300万桶，大部分还要进入储油罐，这基本是在提升中国储备规模。
“短期内补充战略石油出口的空间有限，但补充商业库存还有一些空间，”咨询机构SIA Energy主管Seng Yick Tee表示，有充足商业储备能力可以容纳当前的进口原油。(完) (编译 孙茉莉/郑茵/陈宗琦/李爽 审校 戴素萍/张荻)
中国第一艘国产航空母舰在大连举行下水仪式，稍后将进一步组装电子设备和武器，完成一连串测试后，预料2020年正式服役。新航母2013年底开始动工，短短3年完成主船体建造和动力系统组装，标志中国自主设计和建造航母的能力取得重要进展，亦反映中国综合国力的提升。论船舰规格和作战能力，新航母虽仍远远不及美国的航空母舰，然而对于中国逐步建立「蓝水海军」，保障远洋贸易和国家安全，无疑是迈出了重要一步。
路透上海4月27日 - 中国大型汽车企业--广州汽车集团股份有限公司周四早晨刊登公告称，由广汽集团牵头打造的广汽智联新能源汽车产业园当天动工开建，广汽集团携产业园各落户企业的总投资额预计超450亿元人民币。
恒指昨高见24,637点，终逼近上月高位24,656，昨收报24,578点，升0.5%；国指收报10,317点，升0.4%，大市成交额786亿港元。