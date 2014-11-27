《焦点》趁油价跌落之际中国狂扫货，石油储备远超目标

“我猜这笔购买的部分原因是要补充库存--他们得到政府指示，甚或通过这样做以说服政府提高库存，”中国一位了解中国联合石油有限责任公司交易策略的交易员表示。

炼厂消息人士称，其中约有一半会纳入储备，并补充称，若油价维持在低位，中国联合石油可能再度出手。

**油去哪儿了？**

中国联合石油购买的原油规模远超过其目前可以加工的数量。

其母公司中国石油天然气集团也只有三个工厂可以加工高硫原油，比如其购买的阿曼和上扎库姆原油。

炼厂消息人士称，中国石油天然气集团在钦州的炼厂是最有可能的去向。该工厂两个月前进行了升级，以加工这种原油。

但该工厂目前最多每月可消化300万桶，大部分还要进入储油罐，这基本是在提升中国储备规模。

“短期内补充战略石油出口的空间有限，但补充商业库存还有一些空间，”咨询机构SIA Energy主管Seng Yick Tee表示，有充足商业储备能力可以容纳当前的进口原油。(完) (编译 孙茉莉/郑茵/陈宗琦/李爽 审校 戴素萍/张荻)