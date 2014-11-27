日本已公布经济指标--2014/11/27

中港个股：广汽集团牵头打造的新能源汽车园今开工，总投资逾450亿元
路透上海4月27日 - 中国大型汽车企业--广州汽车集团股份有限公司周四早晨刊登公告称，由广汽集团牵头打造的广汽智联新能源汽车产业园当天动工开建，广汽集团携产业园各落户企业的总投资额预计超450亿元人民币。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 -0.4% p +1.8% r 12月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 10月 +2.5% +2.6% 11月27日 +2.5% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 9月 +3.0% +3.1% 11月27日 +2.9% 工业生产(m/m) 9月 +2.9% r -1.9% r 11月27日 -0.6% 失业率 9月 3.6% @ 3.5% @ 11月27日 3.6% 贸易收支(亿日圆) 10月 逆差7,100 逆差9,583 -- -- 所有家庭实质支出(y/y) 9月 -5.6% -4.7% 11月27日 -5.1% 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
路透上海4月27日 - 中国大型汽车企业--广州汽车集团股份有限公司周四早晨刊登公告称，由广汽集团牵头打造的广汽智联新能源汽车产业园当天动工开建，广汽集团携产业园各落户企业的总投资额预计超450亿元人民币。
恒指昨高见24,637点，终逼近上月高位24,656，昨收报24,578点，升0.5%；国指收报10,317点，升0.4%，大市成交额786亿港元。
港股升市乏牛气，恒指昨天早段高见24,637点，与今年3月21日的高位24,656点极为接近，亦是自2015年8月以来的高位。