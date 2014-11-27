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亚洲 | 2014年 11月 27日 星期四 09:11 BJT

日本已公布经济指标--2014/11/27

经济指标                         时间     最新数据       前月/前季数      下次公布时间        预估值
                                                                       据         (GMT时间)  
 实质国内生产总值(GDP)(q/q)         第三季        -0.4%  p          +1.8%  r        12月7日            --
 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y)     10月        +2.5%             +2.6%          11月27日         +2.5%
 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y)      9月        +3.0%             +3.1%          11月27日         +2.9%
 工业生产(m/m)                         9月        +2.9%  r          -1.9%  r       11月27日         -0.6%
 失业率                                9月         3.6%  @           3.5%  @       11月27日          3.6%
 贸易收支(亿日圆)                     10月    逆差7,100         逆差9,583                --            --
 所有家庭实质支出(y/y)                 9月        -5.6%             -4.7%          11月27日         -5.1%
 
 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)
    参看全球经济数据相关资料，可点选           
    参看日本经济数据相关资料，可点选
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