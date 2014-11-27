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亚洲 | 2014年 11月 27日 星期四 09:27 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--11月27日

路透香港11月27日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周三收市价的比较。（1美元=7.754港元      ）
                                                                                              
 美股道琼工业指数      周三收高12.81点，或0.07%，报17,827.75点。受科技股走强提振。            
                                                                                              
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       154.750    0.95      47686            11.999      -0.67
 中国铝业                      10.890    2.64      42525             3.378       0.83
 中国移动                      62.190    0.36     123279            96.444       0.57
 中国人寿                      52.390    9.31     103923            27.082       1.05
 中石油                       113.120    1.64      27025             8.771       0.13
 中石化                        83.400    2.36      32056             6.467       0.42
 汇丰控股                      50.080    0.32    2025884            77.664      -0.37
 中电信                        63.560    1.47       6974             4.928       1.20
 中国联通                      15.360    0.92      79012            11.910       1.10
 兖州煤业                       8.530    3.77      23137             6.614      -0.84
 华能国际                      48.220    2.68      12500             9.347       2.49
 南方航空                      21.300    2.95      11001             3.303      -0.21
 东方航空                      23.490    4.26      14437             3.643       0.08
 中芯国际                       5.120   -2.29      89831             0.794       0.51 （完）
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