《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--11月27日

中港个股：广汽集团牵头打造的新能源汽车园今开工，总投资逾450亿元
路透上海4月27日 - 中国大型汽车企业--广州汽车集团股份有限公司周四早晨刊登公告称，由广汽集团牵头打造的广汽智联新能源汽车产业园当天动工开建，广汽集团携产业园各落户企业的总投资额预计超450亿元人民币。
路透香港11月27日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周三收市价的比较。（1美元=7.754港元 ） 美股道琼工业指数 周三收高12.81点，或0.07%，报17,827.75点。受科技股走强提振。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 154.750 0.95 47686 11.999 -0.67 中国铝业 10.890 2.64 42525 3.378 0.83 中国移动 62.190 0.36 123279 96.444 0.57 中国人寿 52.390 9.31 103923 27.082 1.05 中石油 113.120 1.64 27025 8.771 0.13 中石化 83.400 2.36 32056 6.467 0.42 汇丰控股 50.080 0.32 2025884 77.664 -0.37 中电信 63.560 1.47 6974 4.928 1.20 中国联通 15.360 0.92 79012 11.910 1.10 兖州煤业 8.530 3.77 23137 6.614 -0.84 华能国际 48.220 2.68 12500 9.347 2.49 南方航空 21.300 2.95 11001 3.303 -0.21 东方航空 23.490 4.26 14437 3.643 0.08 中芯国际 5.120 -2.29 89831 0.794 0.51 （完）
路透上海4月27日 - 中国大型汽车企业--广州汽车集团股份有限公司周四早晨刊登公告称，由广汽集团牵头打造的广汽智联新能源汽车产业园当天动工开建，广汽集团携产业园各落户企业的总投资额预计超450亿元人民币。
恒指昨高见24,637点，终逼近上月高位24,656，昨收报24,578点，升0.5%；国指收报10,317点，升0.4%，大市成交额786亿港元。
港股升市乏牛气，恒指昨天早段高见24,637点，与今年3月21日的高位24,656点极为接近，亦是自2015年8月以来的高位。