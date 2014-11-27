《香港重要政经日程》--11月27日-12月1日

中港个股：广汽集团牵头打造的新能源汽车园今开工，总投资逾450亿元
路透上海4月27日 - 中国大型汽车企业--广州汽车集团股份有限公司周四早晨刊登公告称，由广汽集团牵头打造的广汽智联新能源汽车产业园当天动工开建，广汽集团携产业园各落户企业的总投资额预计超450亿元人民币。
================== 今日重要政经消息=================
11月27日（周四）
-- 波司登 公布中期业绩。
-- Dynam 公布中期业绩。
-- 协鑫新能源 公布中期业绩。
-- 力宝华润 公布中期业绩。
--10:00 中粮置地 股东特别大会。
--10:00 裕元 股东特别大会。
--10:30 同仁堂国药 股东特别大会。
--11:00 光汇石油 周年股东大会。
--15:45 新昌营造 股东特别大会。
================== 近期重要政经消息=================
11月28日（周五）
-- 公布10月份货币供应M-3。
-- 翠华控股 公布中期业绩。
-- 大家乐 公布中期业绩。
-- 大快活 公布中期业绩。
-- 美亚娱乐 公布中期业绩。
-- 银基集团 公布中期业绩。
12月1日（周一）
-- 公布10月份零售销售数字。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
路透上海4月27日 - 中国大型汽车企业--广州汽车集团股份有限公司周四早晨刊登公告称，由广汽集团牵头打造的广汽智联新能源汽车产业园当天动工开建，广汽集团携产业园各落户企业的总投资额预计超450亿元人民币。
恒指昨高见24,637点，终逼近上月高位24,656，昨收报24,578点，升0.5%；国指收报10,317点，升0.4%，大市成交额786亿港元。
港股升市乏牛气，恒指昨天早段高见24,637点，与今年3月21日的高位24,656点极为接近，亦是自2015年8月以来的高位。