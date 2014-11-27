中国政策：社保基金条例征求意见稿发布，可在境内外市场投资运营

《中国重要政经日程》--4月27日-9月3日
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路透北京11月27日 - 中国国务院法制办发布全国社会保障基金条例（征求意见稿），明确基金投资范围，基金可以在中国境内外市场投资运营，科学配置经国务院批准的固定收益类、股票类和未上市股权类等资产。
为保证基金安全，保障基金在复杂多变的金融市场获得收益，征求意见稿规定，国务院财政部门、国务院社会保险行政部门拟订投资运营办法，报国务院批准后施行。
征求意见稿明确了部门监督职责。规定国务院财政部门、国务院社会保险行政部门负责全国社会保障基金的监督；国务院审计机关对基金实施审计监督并向社会公开；国务院外汇管理部门、国务院证券监督管理机构、国务院银行业监督管理机构按照各自职责，对投资管理人投资、托管人保管全国社会保障基金情况实施监督。
全国社会保障基金是国家社会保障储备基金。征求意见稿规定，基金专门用于人口老龄化高峰时期的养老保险等社会保障支出的补充、调剂；国务院财政部门、国务院社会保险行政部门根据经济社会发展状况、社会保障基金储备和支出需要，拟订基金的筹集和支取方案，报国务院批准后施行。
此外，征求意见稿还规定了相应的法律责任。征求意见稿截止日期为2014年12月26日。
2000年8月，国务院设立全国社会保障基金作为国家社会保障储备基金，同时设立全国社会保障基金理事会作为基金的管理运营机构。设立基金当年中央财政拨入200亿元人民币。截至2014年6月底，全国社会保障基金权益总额10,187亿元，累计年均投资收益率7.95%。
全国社会保障基金来源不同于社会保险基金，不由用人单位和个人的缴费构成。征求意见稿规定，全国社会保障基金由中央财政预算拨款、国有资本划转、基金投资收益和国务院批准的其他方式筹集的资金构成。（完）
欲浏览全文，请点选国务院法制办官网：here (发稿 沈燕; 审校 张喜良)
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路透北京4月27日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
路透上海4月27日 - 中国股市沪综指周三收涨0.20%。沪深证交所融资融券余额当日减 少9.2亿元人民币，连续第七日下降；两市两融余额为9,145.6亿元，再创逾一个月低点。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/26 5,372.5 3,773.1 9,145.6 -9.2 3,140.85 4/25 5,373.7 3,781.1 9,154.8 -19.5 3,134.57 4/24 5,382.4 3,791.9 9,174