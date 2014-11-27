更新版 1-中国数据：1-10月工业企业利润增速继续回落，需求不旺令销售放缓

* 1-10月工业企业利润增速续回落至6.7%

* 10月当月同比降2.1%，9月则同比增0.4%

* 市场需求不旺致生产和销售放缓 (新增更多评论和细节)

路透北京11月27日 - 中国周四公布的1-10月全国规模以上工业企业利润同比增速为6.7%，较1-9月继续回落1.2个百分点；10月当月工业利润增速更重返负值，显示中国经济下行压力仍大。

国家统计局数据显示，1-10月，全国规模以上工业企业实现利润总额49,446.8亿元人民币；其中10月实现利润5,754.7亿元，同比下降2.1%，而9月则为同比增长0.4%。

国家统计局工业司何平博士解读称，10月工业利润下降的主要原因包括：产品销售增长缓慢，市场需求不旺导致生产和销售有所放缓；成本上升快于销售增长；以及价格走低挤压盈利空间。

其指出，尽管原材料价格有所下降，但由于劳动力成本刚性上涨，企业成本增速快于主营业务收入增速。从1-10月总体情况看，工业利润仍保持一定增长，利润率还稳中略升，显示在新常态下工业经济效益总体上仍呈平稳运行态势。

10月份尽管煤炭、石油天然气开采、黑色金属矿、石油加工、建材、钢铁等传统上游能源和原材料行业利润下降明显；但食品、纺织服装、文体娱乐用品、化工、医药、汽车等满足生活消费或转型升级的行业利润保持了较快的增长。

“这表明国家一系列调结构、促转型、提质增效政策正在逐步发挥作用。”何平称。

浏览工业利润图表，请点选 link.reuters.com/ryn53w

统计局公布的数据显示，1-10月，在41个工业大类行业中，33个行业利润总额同比增长，八个行业下降。

同期，在规模以上工业企业中，国有及国有控股企业利润总额12,100.3亿元，同比下降1.2%；集体企业利润415.2亿元，增长1.5%；股份制企业利润32,626.5亿元，增5%；外商及港澳台商投资企业利润12,045.3亿元，增12.6%；私营企业利润16,491.7亿元，增8.7%。 1-10月，采矿业实现利润总额5,257.4亿元，同比下降20.1%；制造业利润40,185.4亿元，增长10.6%；电力、热力、燃气及水生产和供应业利润4,004亿元，增17.9%。

以下为全国规模以上工业企业利润同比增速一览：(%)

累计 增速（% 单月 增速（%

） ） 2014年1-10月 6.7 10月 -2.1

1-9月 7.9 9月 0.4

1-8月 10.0 8月 -0.6

1-7月 11.7 7月 13.5

1-6月 11.4 6月 17.9

1-5月 9.8 5月 8.9

1-4月 10 4月 9.6

1-3月 10.1 3月 10.7

1-2月 9.4 1-2月 9.4

2013年全年 12.2 12月 6

1-11月 13.2 11月 9.7

1-10月 13.7 10月 15.1

1-9月 13.5 9月 18.4

1-8月 12.8 8月 24.2 （完）

欲览详情，请点击国家统计局网站链接(here) (发稿 沈燕; 审校 张喜良)