路透调查：加拿大央行料将在明年第四季开始升息，晚于前次调查预估

* 预计将在2015年第四季首次升息，10月调查时预期为2015年第三季

* 加拿大央行料将在12月3日会议上维持利率不变

* 多数分析师称，家庭债务/收入比过高

路透11月26日 - 周三的一项路透调查显示，尽管家庭债务负担较高且通胀率高于目标，加拿大央行首次升息时间仍可能推后到明年底。

路透访问的41名分析师认为，该央行在下周的政策会议上将按兵不动，并将维持利率不变直至2015年第四季，略晚于路透10月调查的结果。

央行总裁波洛兹及其他官员最近关于加拿大经济运行情况的讲话，令一些人调整了升息时间预期。

“他们一直在说，目前为止经济中的过多闲置产能一直被低报；如果他们就是这么想的，那就会成为推迟收紧政策的理由，”多伦多道明证券资深固定收益策略师Andrew Kelvin表示。他认为第三季经济增长令人失望和低油价也是促使央行推迟升息的理由。

调查结果显示，一旦加拿大央行开始升息，则2016年的前两次季度会议上将各加息25个基点。

加拿大10月整体与核心通胀率高于央行2%的目标水平，分别达到2.4%和2.3%；失业率则降至6.5%的六年低点。

调查显示，波洛兹在下周会议上料将继续发出温和论调，将通胀压力归为暂时性因素。

低利率已帮助推动加拿大家庭债务/收入比在第二季达到163.6%，接近去年触及164.1%的纪录高位。

27名对此问题作出回答的分析师中，有21人称这一水平过高。

“未来当长期抵押贷款利率攀升，特别是在通胀率与家庭收入增长率仍偏低时，家庭负债较高这个问题将成为经济的负担，”Capital Economics加拿大分析师David Madani说。(完)