澳洲经济：第三季企业投资超预期，有利于经济增长

中港个股：广汽集团牵头打造的新能源汽车园今开工，总投资逾450亿元
路透上海4月27日 - 中国大型汽车企业--广州汽车集团股份有限公司周四早晨刊登公告称，由广汽集团牵头打造的广汽智联新能源汽车产业园当天动工开建，广汽集团携产业园各落户企业的总投资额预计超450亿元人民币。
然而鉴于在过去10年中，矿业投资在经济中所占比重已增长三倍，该行业支出退潮将留下很大的缺口。
随着大型项目即将完成，而新项目规模要小得多，矿产业支出料将急剧下滑。
政府大宗商品预估机构--澳洲资源和能源经济局本周发布报告称，目前仍有44个主要资源项目处于筹备阶段(committed stage)，价值共计2,280亿澳元，与六个月前水平相比仅小幅下降。
但该机构警告，已完成的大型项目导致资源供应过剩和价格大跌，企业也收缩了未来的投资计划。
“所有类别的计划投资项目数量都有所减少，”该机构副执行主任Wayne Calder表示。
“随着市场进行调整以吸收额外供应，中期内这种情况还将可能继续。”(完)
路透上海4月27日 - 中国大型汽车企业--广州汽车集团股份有限公司周四早晨刊登公告称，由广汽集团牵头打造的广汽智联新能源汽车产业园当天动工开建，广汽集团携产业园各落户企业的总投资额预计超450亿元人民币。
恒指昨高见24,637点，终逼近上月高位24,656，昨收报24,578点，升0.5%；国指收报10,317点，升0.4%，大市成交额786亿港元。
港股升市乏牛气，恒指昨天早段高见24,637点，与今年3月21日的高位24,656点极为接近，亦是自2015年8月以来的高位。