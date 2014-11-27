澳洲经济：第三季企业投资超预期，有利于经济增长

然而鉴于在过去10年中，矿业投资在经济中所占比重已增长三倍，该行业支出退潮将留下很大的缺口。

随着大型项目即将完成，而新项目规模要小得多，矿产业支出料将急剧下滑。

政府大宗商品预估机构--澳洲资源和能源经济局本周发布报告称，目前仍有44个主要资源项目处于筹备阶段(committed stage)，价值共计2,280亿澳元，与六个月前水平相比仅小幅下降。

但该机构警告，已完成的大型项目导致资源供应过剩和价格大跌，企业也收缩了未来的投资计划。

“所有类别的计划投资项目数量都有所减少，”该机构副执行主任Wayne Calder表示。