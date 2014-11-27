路透调查：印度第三季GDP增速料放缓至5.1%，但央行暂不会降息

* 印度央行料在12月2日会议上维持利率不变

* 预计在2015年第二季首次降息，幅度为25个基点

* 第三季GDP同比增速可能放缓至5.1%，数据将在周五公布

路透班加罗尔11月26日 - 印度7-9月当季经济成长较上年同期可能放缓至5.1%，但接受路透调查的分析师怀疑，那或许尚不足以说服央行降息。

最近几周，要求印度央行放宽政策的呼声增强。10月消费者物价指数(CPI)升幅降至5.52%，为纪录最低；并且尽管股市飙涨，但没有迹象表明经济加快成长。

路透调查平均预估大致符合政府预期。政府估计第三季国内生产总值(GDP)增速约为5%，低于上季的5.7%。分析师的预期最高为6.0%，最低在4.5%。

若周五公布的数据显示，实际增速低于预估的5%，则会加大印度央行在下周会议上降息的压力。

消息人士本周告诉路透，在印度央行下周二做出利率决定前，财长杰特利(Arun Jaitley)将会见央行总裁拉詹，可能敦促其调降利率。

几乎全部分析师认为，拉詹不大可能立场软化，在下周将会维持回购利率在8%不变；不过略高出半数的分析师预计，央行政策声明的基调可能要比9月时更为温和。

对于拉詹是否会在2015年第一季下调回购利率，受访分析师意见分歧。38位分析师中有14位预计，央行在3月底之前至少降息25个基点至7.75%。(完)