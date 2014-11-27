韩国汇市：韩元兑美元盘中上涨，因美国经济数据疲软打压美元

中港个股：广汽集团牵头打造的新能源汽车园今开工，总投资逾450亿元
路透上海4月27日 - 中国大型汽车企业--广州汽车集团股份有限公司周四早晨刊登公告称，由广汽集团牵头打造的广汽智联新能源汽车产业园当天动工开建，广汽集团携产业园各落户企业的总投资额预计超450亿元人民币。
路透首尔11月27日 - 韩国韩元兑美元 周四盘中走升，在美国公布一连串令人失望的经济数据后，美元自近期涨势中持续拉回。
0150GMT，韩元兑美元 报1,101.8韩元，上日国内收盘报1,106.5。
三年期公债12月期约 跌1个基点至108.25。
0150GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,101.8 1,106.5
日圆/韩元 9.3698/739 9.3661
韩国公债期货 * 108.25 108.26
韩国综合股价指数 1,991.53 1,980.84
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 (完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 王兴亚)
路透上海4月27日 - 中国大型汽车企业--广州汽车集团股份有限公司周四早晨刊登公告称，由广汽集团牵头打造的广汽智联新能源汽车产业园当天动工开建，广汽集团携产业园各落户企业的总投资额预计超450亿元人民币。
恒指昨高见24,637点，终逼近上月高位24,656，昨收报24,578点，升0.5%；国指收报10,317点，升0.4%，大市成交额786亿港元。
港股升市乏牛气，恒指昨天早段高见24,637点，与今年3月21日的高位24,656点极为接近，亦是自2015年8月以来的高位。