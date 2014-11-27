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亚洲 | 2014年 11月 27日 星期四 10:07 BJT

韩国汇市：韩元兑美元盘中上涨，因美国经济数据疲软打压美元

路透首尔11月27日 - 韩国韩元兑美元 周四盘中走升，在美国公布一连串令人失望的经济数据后，美元自近期涨势中持续拉回。

0150GMT，韩元兑美元 报1,101.8韩元，上日国内收盘报1,106.5。

三年期公债12月期约 跌1个基点至108.25。

0150GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,101.8 1,106.5

日圆/韩元 9.3698/739 9.3661

韩国公债期货 * 108.25 108.26

韩国综合股价指数 1,991.53 1,980.84

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 (完)

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