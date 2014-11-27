澳新汇市：乐观资本支出数据提振澳元反弹，新西兰元持稳

中港个股：广汽集团牵头打造的新能源汽车园今开工，总投资逾450亿元
路透上海4月27日 - 中国大型汽车企业--广州汽车集团股份有限公司周四早晨刊登公告称，由广汽集团牵头打造的广汽智联新能源汽车产业园当天动工开建，广汽集团携产业园各落户企业的总投资额预计超450亿元人民币。
澳元周三触及0.8480美元的四年低位，本月下跌近3%，部分交易员对澳元后市走势看法不一。
“我仍认为澳元有下行风险，但从9月初达到0.94美元以来，已有一段时间，”新加坡一欧系银行交易员表示。
“看空澳元可能不见得是正确的策略，”他说，并且认为澳元在接下来的半年将在0.85美元左右盘整。
新西兰元兑美元 亦持于0.7870美元，周三上涨逾0.005美元，至0.7892美元高位，受美国数据疲弱提振。
周四美国金融市场因感恩节休市，新西兰元料继续持坚。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王兴亚/陈宗琦；审校 张若琪/李爽)
路透上海4月27日 - 中国大型汽车企业--广州汽车集团股份有限公司周四早晨刊登公告称，由广汽集团牵头打造的广汽智联新能源汽车产业园当天动工开建，广汽集团携产业园各落户企业的总投资额预计超450亿元人民币。
恒指昨高见24,637点，终逼近上月高位24,656，昨收报24,578点，升0.5%；国指收报10,317点，升0.4%，大市成交额786亿港元。
港股升市乏牛气，恒指昨天早段高见24,637点，与今年3月21日的高位24,656点极为接近，亦是自2015年8月以来的高位。