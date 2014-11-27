澳新汇市：乐观资本支出数据提振澳元反弹，新西兰元持稳

澳元周三触及0.8480美元的四年低位，本月下跌近3%，部分交易员对澳元后市走势看法不一。

“我仍认为澳元有下行风险，但从9月初达到0.94美元以来，已有一段时间，”新加坡一欧系银行交易员表示。

“看空澳元可能不见得是正确的策略，”他说，并且认为澳元在接下来的半年将在0.85美元左右盘整。

新西兰元兑美元 亦持于0.7870美元，周三上涨逾0.005美元，至0.7892美元高位，受美国数据疲弱提振。

周四美国金融市场因感恩节休市，新西兰元料继续持坚。(完)

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