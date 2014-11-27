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亚洲 | 2014年 11月 27日 星期四 10:10 BJT

《汇市简讯》澳元/美元或从风险资产涨势中得到支撑

路透11月27日 - 0200GMT

* 大连铁矿石期货上涨近1.75%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上扬0.58%

* 加上澳洲资本支出数据好于预期，应给澳元带来支撑

* 澳元/美元先前未能突破阻力位0.8566，此亦为昨日高点

* 传言称0.8570上方有停止单， 若突破则上看0.8600，后者是0.9796/0.8480跌势的38.2%回档位 (完)

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