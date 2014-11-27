《汇市简讯》澳元/美元或从风险资产涨势中得到支撑

中港个股：广汽集团牵头打造的新能源汽车园今开工，总投资逾450亿元
路透上海4月27日 - 中国大型汽车企业--广州汽车集团股份有限公司周四早晨刊登公告称，由广汽集团牵头打造的广汽智联新能源汽车产业园当天动工开建，广汽集团携产业园各落户企业的总投资额预计超450亿元人民币。
路透11月27日 - 0200GMT
* 大连铁矿石期货上涨近1.75%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上扬0.58%
* 加上澳洲资本支出数据好于预期，应给澳元带来支撑
* 澳元/美元先前未能突破阻力位0.8566，此亦为昨日高点
* 传言称0.8570上方有停止单， 若突破则上看0.8600，后者是0.9796/0.8480跌势的38.2%回档位 (完)
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路透上海4月27日 - 中国大型汽车企业--广州汽车集团股份有限公司周四早晨刊登公告称，由广汽集团牵头打造的广汽智联新能源汽车产业园当天动工开建，广汽集团携产业园各落户企业的总投资额预计超450亿元人民币。
恒指昨高见24,637点，终逼近上月高位24,656，昨收报24,578点，升0.5%；国指收报10,317点，升0.4%，大市成交额786亿港元。
港股升市乏牛气，恒指昨天早段高见24,637点，与今年3月21日的高位24,656点极为接近，亦是自2015年8月以来的高位。