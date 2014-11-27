韩国股市：小涨，三星宣布回购股票后大涨并支撑大盘

路透首尔11月27日 - 韩国股市周四小涨，权重股三星电子的大幅涨势支撑大盘，该公司在周三交易时间之外宣布了股票回购计划。

0150GMT，韩股综合股价指数 涨0.54%，至1,991.53点；刷新七周盘中高点。

三星电子 跳涨逾8%，之前公司宣布将回购20亿美元的股票，以提升股东价值。

券商类股逆势走低，投资者并未受到政府为提振股市出台的新举措所鼓舞。