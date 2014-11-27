韩国股市：小涨，三星宣布回购股票后大涨并支撑大盘

中港个股：广汽集团牵头打造的新能源汽车园今开工，总投资逾450亿元
路透上海4月27日 - 中国大型汽车企业--广州汽车集团股份有限公司周四早晨刊登公告称，由广汽集团牵头打造的广汽智联新能源汽车产业园当天动工开建，广汽集团携产业园各落户企业的总投资额预计超450亿元人民币。
路透首尔11月27日 - 韩国股市周四小涨，权重股三星电子的大幅涨势支撑大盘，该公司在周三交易时间之外宣布了股票回购计划。
0150GMT，韩股综合股价指数 涨0.54%，至1,991.53点；刷新七周盘中高点。
三星电子 跳涨逾8%，之前公司宣布将回购20亿美元的股票，以提升股东价值。
券商类股逆势走低，投资者并未受到政府为提振股市出台的新举措所鼓舞。
韩国周三表示，将在2015年上半年期间，把邮政服务的股票投资上限增加一倍，个股的涨跌幅限制也扩大一倍，藉以提振市场交投。 (完)
路透上海4月27日 - 中国大型汽车企业--广州汽车集团股份有限公司周四早晨刊登公告称，由广汽集团牵头打造的广汽智联新能源汽车产业园当天动工开建，广汽集团携产业园各落户企业的总投资额预计超450亿元人民币。
恒指昨高见24,637点，终逼近上月高位24,656，昨收报24,578点，升0.5%；国指收报10,317点，升0.4%，大市成交额786亿港元。
港股升市乏牛气，恒指昨天早段高见24,637点，与今年3月21日的高位24,656点极为接近，亦是自2015年8月以来的高位。