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亚洲 | 2014年 11月 27日 星期四 10:20 BJT

韩国股市：小涨，三星宣布回购股票后大涨并支撑大盘

路透首尔11月27日 - 韩国股市周四小涨，权重股三星电子的大幅涨势支撑大盘，该公司在周三交易时间之外宣布了股票回购计划。

0150GMT，韩股综合股价指数 涨0.54%，至1,991.53点；刷新七周盘中高点。

三星电子 跳涨逾8%，之前公司宣布将回购20亿美元的股票，以提升股东价值。

券商类股逆势走低，投资者并未受到政府为提振股市出台的新举措所鼓舞。

韩国周三表示，将在2015年上半年期间，把邮政服务的股票投资上限增加一倍，个股的涨跌幅限制也扩大一倍，藉以提振市场交投。 (完)
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