日本热股：养乐多股价重挫7%，因达能考虑出售其股权

* 日本养乐多股价周四早盘重挫7%

* 达能与养乐多去年放弃结盟关系，改为采取更为松散的合作方式

* 两家公司的企业文化差异难以弥合

路透伦敦11月26日 - 彭博报导，法国达能 正在考虑出售日本养乐多(Yakult Honsha) 的20%股权，此举将帮助达能筹集用于收购的资金。

彭博援引消息人士报导，达能已就出售养乐多股权进行过内部讨论，但想法尚在初步阶段，并没有形成最终决定。

达能公司方人士无法立即就此置评。

养乐多拒绝置评。其股价周四早盘重挫7%，至一个月低点，按最新股价，达能持有的养乐多股权价值约19亿美元。

达能和养乐多去年放弃了九年的结盟关系，改为采取更松散的合作框架。这打消了外界对达能可能买断养乐多股权的揣测。