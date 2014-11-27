日本热股：养乐多股价重挫7%，因达能考虑出售其股权

《中国重要政经日程》--4月27日-9月3日
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* 日本养乐多股价周四早盘重挫7%
* 达能与养乐多去年放弃结盟关系，改为采取更为松散的合作方式
* 两家公司的企业文化差异难以弥合
路透伦敦11月26日 - 彭博报导，法国达能 正在考虑出售日本养乐多(Yakult Honsha) 的20%股权，此举将帮助达能筹集用于收购的资金。
彭博援引消息人士报导，达能已就出售养乐多股权进行过内部讨论，但想法尚在初步阶段，并没有形成最终决定。
达能公司方人士无法立即就此置评。
养乐多拒绝置评。其股价周四早盘重挫7%，至一个月低点，按最新股价，达能持有的养乐多股权价值约19亿美元。
达能和养乐多去年放弃了九年的结盟关系，改为采取更松散的合作框架。这打消了外界对达能可能买断养乐多股权的揣测。
养乐多公司方人士以前就说过，两家公司在企业文化和市场营销技巧方面存在难以弥合的差异。(完) (编译 白云; 审校 徐文焰)
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路透北京4月27日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
路透上海4月27日 - 中国股市沪综指周三收涨0.20%。沪深证交所融资融券余额当日减 少9.2亿元人民币，连续第七日下降；两市两融余额为9,145.6亿元，再创逾一个月低点。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/26 5,372.5 3,773.1 9,145.6 -9.2 3,140.85 4/25 5,373.7 3,781.1 9,154.8 -19.5 3,134.57 4/24 5,382.4 3,791.9 9,174