中国央行：已基本退出汇市常态干预，继续推进利率汇率改革--副行长

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均创新低，CFETS指数微跌至92.67

路透上海4月26日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周三较上日微跌0.03%至92.67；SDR篮子指数微跌至94.2，BIS篮子指数微跌至93.59 ，三个指数均创下有该数据以来的新低。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.28%，SDR篮子指数跌1.36%，BIS指数跌2.75% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.8845 -12 欧元 7.525 -487 日圆 6.1964 782 港元 0.8848