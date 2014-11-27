中国央行：已基本退出汇市常态干预，继续推进利率汇率改革--副行长

中国汇市：人民币早盘延续横盘客盘购汇需求不断，CFETS指数则创新低
路透上海4月26日 - 人民币兑美元即期周三早盘延续横盘整理，中间价则微跌。交易员称，近期人民币走势完全独立，客盘购汇需求限制人民币反弹空间，这也让人民币汇率CFETS指数创出记录新低，短期汇价料继续持稳，人民币汇率指数则跟随美元指数波动。
路透北京11月27日 - 中国央行副行长胡晓炼周四称，央行大幅度减少了对外汇市场运行的干预，已基本退出常态干预。
她在财经年会上并表示，中国会继续推进利率汇率市场化改革，并加快实现人民币资本项目可兑换，建立存款保险制度，防范区域性和系统性风险。（完） (发稿 谢衡；撰写 沈燕; 审校 张喜良)
路透上海4月26日 - 人民币兑美元即期周三早盘延续横盘整理，中间价则微跌。交易员称，近期人民币走势完全独立，客盘购汇需求限制人民币反弹空间，这也让人民币汇率CFETS指数创出记录新低，短期汇价料继续持稳，人民币汇率指数则跟随美元指数波动。
路透上海4月26日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周三较上日微跌0.03%至92.67；SDR篮子指数微跌至94.2，BIS篮子指数微跌至93.59 ，三个指数均创下有该数据以来的新低。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.28%，SDR篮子指数跌1.36%，BIS指数跌2.75% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.8845 -12 欧元 7.525 -487 日圆 6.1964 782 港元 0.8848
路透上海4月26日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.8825元附近，较上日升值约8点。