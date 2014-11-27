《路透晚报》--11月27日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：1-10月工业企业利润增速继续回落，需求不旺令销售放缓

中国周四公布的1-10月全国规模以上工业企业利润同比增速为6.7%，较1-9月继续回落1.2个百分点；10月当月工业利润增速更重返负值，显示中国经济下行压力仍大。

--中国政策：社保基金条例征求意见稿发布，可在境内外市场投资运营

中国国务院法制办发布全国社会保障基金条例（征求意见稿），明确基金投资范围，基金可以在中国境内外市场投资运营，科学配置经国务院批准的固定收益类、股票类和未上市股权类等资产。

--中美关系：两国年底前就检视中国会计公司达成协议的前景仍存疑

美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)表示，与中国方面就PCAOB检查中国会计公司一事进行的谈判进入到一个“艰难而令人沮丧的阶段”。这是美国长期以来在寻求解决中国国内企业审计问题的过程中，遭遇的最新挫折。

--《焦点》台湾期中选举国民党陷苦战，马英九注定“跛脚”

台湾执政的国民党周六(29日)即将面临期中大考，政治学者无分蓝绿多对选情看衰。台北、台中两大直辖市保卫战是关键，双双丢失，党内权力核心甚或内阁将重组，两岸关系恐停滞不前。

【金融】

--中国金融：稳健货币政策取向未变，降息非货币政策放松--央行副行长

中国央行副行长胡晓炼周四表示，稳健的货币政策取向没有改变，不能将降息理解为货币政策放松，目前没有转变货币政策取向的需求。

--中国央行：已基本退出汇市常态干预，继续推进利率汇率改革--副行长

中国央行副行长胡晓炼周四称，央行大幅度减少了对外汇市场运行的干预，已基本退出常态干预。

--《焦点》中国降息银行业未必让利，流动性宽裕增强底气

中国央行两年多来首次降息，但银行业未必因此出血。市场化经营环境下的银行拥有更灵活的策略对冲息差缩窄带来的盈利冲击，而流动性转向宽松及贷款利率下调，令理财产品收益率趋降，进而缓解银行存款流失的压力。

【固定收益】

--中国货币市场：IPO资金解冻暂未明显起效，月末信用债抵押借款难度增加

中国银行间市场周四主要回购利率早盘小幅波动。今日有国库现金定存到期流出，而本轮新股发行(IPO)首批解冻资金暂时还未明显起效，券商、基金等以信用债为借款主要抵押品的机构压力犹存，而银行等相对平稳。

--中国债市动态：现券收益率窄幅波动，正回购暂停利好尚不明显

中国银行间债市周四早盘现券收益率及IRS(利率互换)窄幅波动。交易人士表示，虽然央行首度暂停四个月以来的正回购操作，盘初收益率一度小幅下行，但其对月末资金面缓解作用有限，再加上前期债市收益率已经累积一定跌幅，随后收益率则走升，全天变化有限。

--《分析》中国公开市场正回购暂停，降息打开货币政策想象空间

在上周末意外降息后，中国央行本周公开市场也动作频频，周二正回购量缩价跌，周四则时隔四个月再度暂停正回购操作。央行在价格政策工具上已祭出降息的“终极大招”，而随着正回购的停做，未来货币政策在数量工具的想象空间亦被打开。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘略升但不及中间价，购汇活跃短期有走贬动能

中国人民币兑美元周四早盘略升，受中间价连续第三日走强并刷新八个半月高位带动。然而在最近几日较活跃的购汇盘压制下，即期汇价逾三个月来首次完全在弱于中间价的一侧波动。

--离岸人民币：招行香港分行将发宝岛债和狮城债各10亿元--销售文件

据销售文件显示，中国股份制银行--招商银行将分别在台湾及新加坡各发行10亿元人民币债券。其中台湾五年期宝岛债利率以4.05%定价，新加坡三年期狮城债以3.95%定价。

--离岸人民币：交行台北分行将发20亿宝岛债，10年期以4.0%定价--消息

两位消息人士周四指出，中国交通银行台北分行将发行四种年期、总额20亿元人民币宝岛债。其中10年期利率最终以4.0%定价，发行2亿元。

--离岸人民币：人民币结算中心落户多伦多，加国企业10年可节省62亿加元

多伦多道明银行周三表示，中加两国达成协议，将多伦多建成北美首个人民币离岸结算中心，这将在未来10年为加拿大企业节省多至62亿加元(55亿美元)，并促进贸易和经济成长。

【证券/行业】

--《独家新闻》沪港通成交量受限，因欧盟基金监管机构担忧安全性

市场人士对路透表示，欧洲主要基金监管机构担心，中国新近推出的沪港通机制可能没有为投资者提供充分保护，这一忧虑正阻碍数以千计的基金买入上海股票，对该机制的成功构成威胁。

--中国股市：沪综指收升1%续创逾三年新高，新股申购资金回流对大盘形成支撑

中国股市沪综指周四收升1%续创逾三年新高，并为连续第六个交易日上涨，A股成交额再创历史新高。分析师称，目前已形成蓝筹大盘股冲关整固，中小盘跟风上涨的板块轮动格局，短期连涨后虽有技术调整压力，但新股申购资金回流对大盘形成支撑，料行情出现转折的可能性不大。

--中国证券：希望QFII能助中国新兴产业市场提升风险定价能力-深交所总经理

中国深圳证券交易所总经理宋丽萍周四表示，QFII（合格的境外机构投资者）现在已在更加深入地关注A股公司，QFII配置中小板、创业板公司股票的比例近些年在上升，希望QFII对中国新兴产业的投资兴趣和专业判断，能够为市场风险定价能力的提高发挥更大作用。

--中国证券：上交所发布重大重组信息披露指引，强化重组终止的信披监管

中国上海证券交易所周三稍晚公布上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引的征求意见稿，细化和扩展重大资产重组全过程的信息披露要求，特别是细化重大资产重组出现市场传闻及停牌后的信息披露要求，强化对重组终止的信息披露监管。

--台湾企业：顶新拟出售在台非本业相关资产，估计达450亿台币

卷入贩卖劣油事件的台湾大型集团--顶新集团周三稍晚指出，因银行抽银根使财务需重新规划，因此将出清台湾非本业的资产，据估计这些资产金额料达450亿台币。

--中港个股：国寿预期2015年进入复苏轨道，首年保费保持双位数增幅

综合投行报告，中国最大寿险商--中国人寿预期2015年将进入复苏轨道，2015年的首年保费可望保持双位数增幅。

--香港新股：大连万达将在下周一向港交所递交IPO申请-IFR

汤森路透旗下IFR周三稍晚引述知情人士消息称，中国房地产开发商--大连万达商业地产将在下周一申请港交所批准其最高60亿美元的首次公开发行(IPO)计划。该公司是富商王健林旗下大连万达集团的子公司。

--《焦点》趁油价跌落之际中国狂扫货，石油储备远超目标