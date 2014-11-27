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亚洲 | 2014年 11月 27日 星期四 10:35 BJT

日本股市：早盘受美国疲弱数据拖累下跌；养乐多因达能售股消息重挫

早盘中段，日经指数 下跌0.4%，报17,321.60点，上日收跌0.1%。

美国市场周四将因感恩节休市，许多美国投资人将迎来长周末假期。

日产(Nissan)汽车 下跌1.2%，富士重工 重挫2.6%，索尼 跌1.2%。

东证股价指数 跌0.5%至1,399.50点，JPX-日经400指数 下跌0.5%至12,749.84点。(完)
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