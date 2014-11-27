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亚洲 | 2014年 11月 27日 星期四 10:37 BJT

台湾汇市：台币早盘实质交易变化不大，亚币稍强但油款购汇意愿高

路透台北11月27日 - 台币兑美元 周四盘初实质交易价位较上日变化不大。尽管人民币及韩元走高，但台币方面美元买盘相对积极，令盘初汇价落入盘整。

汇银人士指出，出口商的美元抛汇力道相对疲弱，观望惜售心态稍浓，而外资盘初方向不明。美元买盘方面，油款盘初有所购入美元。

〞早上美元买盘强了一点，都靠油款。〞一家大型商银交易员表示。

中国人民币兑美元 开盘报6.1377元，上日收报6.1389元。韩国韩元兑美元 周三盘中走升，报1,101.8，上日收在1,106.5。

盘初台币主要交易区间在30.861-30.875；上交易日主要区间在30.835-30.905。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点由折价转为价平；一个月远汇报价 暂报在30.878/30.890左右，上日纽约盘收在30.880。

美元兑日圆和欧元周四亚洲早盘小幅下跌，此前美国经济数据欠佳，推动美国公债收益率下滑，降低了投资者对美元的兴趣。美元兑日圆 跌0.1%，至117.63日圆，继续自一周前所及七年高点118.98缓慢回落的趋势。

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.850-30.900

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