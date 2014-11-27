台湾汇市：台币早盘实质交易变化不大，亚币稍强但油款购汇意愿高

《中国重要政经日程》--4月27日-9月3日
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路透台北11月27日 - 台币兑美元 周四盘初实质交易价位较上日变化不大。尽管人民币及韩元走高，但台币方面美元买盘相对积极，令盘初汇价落入盘整。
汇银人士指出，出口商的美元抛汇力道相对疲弱，观望惜售心态稍浓，而外资盘初方向不明。美元买盘方面，油款盘初有所购入美元。
〞早上美元买盘强了一点，都靠油款。〞一家大型商银交易员表示。
中国人民币兑美元 开盘报6.1377元，上日收报6.1389元。韩国韩元兑美元 周三盘中走升，报1,101.8，上日收在1,106.5。
盘初台币主要交易区间在30.861-30.875；上交易日主要区间在30.835-30.905。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点由折价转为价平；一个月远汇报价 暂报在30.878/30.890左右，上日纽约盘收在30.880。
美元兑日圆和欧元周四亚洲早盘小幅下跌，此前美国经济数据欠佳，推动美国公债收益率下滑，降低了投资者对美元的兴趣。美元兑日圆 跌0.1%，至117.63日圆，继续自一周前所及七年高点118.98缓慢回落的趋势。
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.850-30.900
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路透北京4月27日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
路透上海4月27日 - 中国股市沪综指周三收涨0.20%。沪深证交所融资融券余额当日减 少9.2亿元人民币，连续第七日下降；两市两融余额为9,145.6亿元，再创逾一个月低点。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/26 5,372.5 3,773.1 9,145.6 -9.2 3,140.85 4/25 5,373.7 3,781.1 9,154.8 -19.5 3,134.57 4/24 5,382.4 3,791.9 9,174