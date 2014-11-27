离岸人民币：招行香港分行将发宝岛债和狮城债各10亿元--销售文件

路透台北11月27日 - 据销售文件显示，中国股份制银行--招商银行 将分别在台湾及新加坡各发行10亿元人民币债券。其中台湾五年期宝岛债利率以4.05%定价，新加坡三年期狮城债以3.95%定价。

上述三年期狮城债将在12月2日于新加坡挂牌，五年期宝岛债则将在12月9日于台湾柜买中心挂牌。

这也是招商银行首度在台湾发行宝岛债。

两档债券由花旗及汇丰承销。(完)